SZN Wood, masif mobilya sektöründe ilklere imza atmaya devam ediyor. 1953 yılından bugüne ahşap üreticisi olan Sözenler, SZN markası ile hem Eskitme ahşap iç mekan duvar ve tavan kaplama malzemesi hem de kişiye özel masif mobilyalar üretiyor. www.sznwood.com www.eskitmeahsap.com
- Hizmetler
- Yemek masası
- Tv ünitesi
- Konsol
- Orta Sehpa
- Ahşap ve Metal sandalye çeşitleri
- Berjerler
- Oturma Grupları
- Kütük Masa
- Eskitme Ahşap duvar kaplamaları
- özel imalat ahşap mobilya
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- Hizmet alanları
- TÜRKİYE ve İSTANBUL
- Adres
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Barbaros Mh. Halk Cd. No:13 Ataşehir
34030 İstanbul
Türkiye
+90444879605327792551 www.sznwood.com