현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
SZN WOOD
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Cephanelik Butik Otel, SZN WOOD SZN WOOD İç Dekorasyon
    Cephanelik Butik Otel, SZN WOOD SZN WOOD İç Dekorasyon
    Cephanelik Butik Otel, SZN WOOD SZN WOOD İç Dekorasyon
    +7
    Cephanelik Butik Otel

    SZN Wood, masif mobilya sektöründe ilklere imza atmaya devam ediyor. 1953 yılından bugüne ahşap üreticisi olan Sözenler, SZN markası ile hem Eskitme ahşap iç mekan duvar ve tavan kaplama malzemesi hem de kişiye özel masif mobilyalar üretiyor. www.sznwood.com  www.eskitmeahsap.com

    Hizmetler
    • Yemek masası
    • Tv ünitesi
    • Konsol
    • Orta Sehpa
    • Ahşap ve Metal sandalye çeşitleri
    • Berjerler
    • Oturma Grupları
    • Kütük Masa
    • Eskitme Ahşap duvar kaplamaları
    • özel imalat ahşap mobilya
    • Hepsini göster: 10 hizme
    Hizmet alanları
    TÜRKİYE ve İSTANBUL
    Adres
    Barbaros Mh. Halk Cd. No:13 Ataşehir
    34030 İstanbul
    Türkiye
    +90444879605327792551 www.sznwood.com
      Add SEO element