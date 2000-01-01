SZN Wood, masif mobilya sektöründe ilklere imza atmaya devam ediyor. 1953 yılından bugüne ahşap üreticisi olan Sözenler, SZN markası ile hem Eskitme ahşap iç mekan duvar ve tavan kaplama malzemesi hem de kişiye özel masif mobilyalar üretiyor. www.sznwood.com www.eskitmeahsap.com