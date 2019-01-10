POLİMER DECOR Yaptığmız İşler ...

Siz de evinizin tarzını mutfak tezgahınızı mutfağınızı mobilyalarınızı görüşünü değiştirmek istiyor fakat bir türlü karar veremiyor musunuz? Seçenekler çok ve bir türlü aradığınız renk ve dokuları bulamıyor musunuz? Evinizin Mutfağınız ve oturma alanlarının banyonuz sizin için çok önemli bu yüzden kullanacağınız ürünün uzun yıllar dayanmasını istiyorsunuz, o halde (Polimer decor) sorularınızı cevaplama hazır.

Biz bir birinden farklı renk ve doku seçeneklerine sahip olan ürünler üretiyoruz evinizin mutfak ve oturma alanlarında banyonuzda her tarzda mutfak tezgahları ; [ kuvars tezgahlar çimstone belencosilestone cambria ] [ porselen tezgahlar dekton neolith ] [ doğal taş tezgahlar mermer granit ] [ akrilik tezgahlar corian montelli franke dominox samsung lg hanex getapol staron ] mutfak dolapları ; [ akrilik kapak lak kapak lake kapak haygloos kapak mdflam kapak suntalam kapak ] mobilya dolaplar ; [ yatak odası çocuk odası yemek odası ray dolap gardolap ] mermer masa mermer orta sehpa mermer yan sehpa ve bu gibi bir çok ürünlerle hizmetinizdeyiz.

Bizler 2000 yılında itibaren tamamı ile insan odaklı ve yaptığımız işlerde memnuniyeti öncü görmüşüzdür. Daima dürüst ve sözünün arkasında duran kurumsallığa önem veren bir şirket olma yolunda ilerlemekten asla ödün vermeksizin, evinizin veya işyerinizin mutfak, tezgah üstü, mutfak dolapları, banyo tezgah üstü, banyo dolapları, ahşap’a dayalı doğal yapay taşlar, mutfak tezgahları, banyo tezgahları, mozaik duş tekneleri, duşakabin, yapay doğal taş veya akrilik kuvars porselen vb. bu gibi birçok ürünün hizmetini vermekteyiz.

Bugün Türkiye ve Dünya üzeride tezgah üstü olarak kullanılan çimstone, belenco, granit, mermer, neolith, dekton, silestone, cambria, corian, montelli , calisco ,franke , dominoc , samsun,staron ,lg , ve bunun gibi bir çok tezgah üstü ürünlerinin üretici imalatçı bayiliği olarak hizmet vermekteyiz. Bunun yanısıra mutfak dolapları, banyo dolapları, akrilik dolap, lake dolap, mebran dolap, ahşap kaplama gibi bir çok ürünün imalat ve uygulamacı firmasıyız. Yanı sıra ankastre grubu, franke domix, faber ve teka ankastre gurubunun satış bayisi olarakta hizmet vermekteyiz. Dilerseniz komple iç mimarlık tadilat dekorasyon olarak ve dilerseniz istediğiniz ürün seçenekleri ile daima hizmetinizdeyiz. Bizimle iletişime geçmeden karar vermeyin daima hizmet daima mumnuniyet potansitelimizdir.