현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi
Mutfak Üreticileri İstanbul, Maltepe/İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 9Projeler (9) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (16)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Mermer yan sehpa, POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları Mermer Kahverengi
    Mermer yan sehpa, POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları Mermer Beyaz
    Mermer yan sehpa, POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları Mermer Gri
    +2
    Mermer yan sehpa
    Mermer Orta Sehpa, POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları Mermer Kahverengi
    Mermer Orta Sehpa, POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları Mermer Bej
    Mermer Orta Sehpa, POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları Mermer Mavi
    +1
    Mermer Orta Sehpa
    Mermer Masa, POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları Mermer Beyaz
    Mermer Masa, POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları Mermer Kahverengi
    Mermer Masa, POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları Mermer Beyaz
    +2
    Mermer Masa
    Mutfak Dolapları , POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi MutfakDolap & Raflar Ahşap Beyaz
    Mutfak Dolapları , POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi MutfakDolap & Raflar Ahşap
    Mutfak Dolapları , POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi Multimedya OdasıMobilyalar Ahşap Gri
    +5
    Mutfak Dolapları
    Ray Dolap Modelleri Ve Tsarımları, POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Ahşap Ahşap rengi
    Ray Dolap Modelleri Ve Tsarımları, POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Ahşap Beyaz
    Ray Dolap Modelleri Ve Tsarımları, POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Ahşap Beyaz
    +1
    Ray Dolap Modelleri Ve Tsarımları
    Çimstone Tezgah Markası Renkleri Ve Modelleri, POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi MutfakMutfak Tezgâhları Kuvars Kırmızı
    Çimstone Tezgah Markası Renkleri Ve Modelleri, POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi MutfakMutfak Tezgâhları Kuvars
    Çimstone Tezgah Markası Renkleri Ve Modelleri, POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi POLİMER DECOR Mermer Masa Mutfak Ve Banyo Tezgahları Uygulama Merkezi MutfakMutfak Tezgâhları Kuvars Kahverengi
    +21
    Çimstone Tezgah Markası Renkleri Ve Modelleri
    Hepsini göster: 9 proje

    POLİMER DECOR Yaptığmız İşler ...

    Siz de evinizin tarzını mutfak tezgahınızı mutfağınızı mobilyalarınızı görüşünü değiştirmek istiyor fakat bir türlü karar veremiyor musunuz? Seçenekler çok ve bir türlü aradığınız renk ve dokuları bulamıyor musunuz? Evinizin Mutfağınız ve oturma alanlarının banyonuz sizin için çok önemli  bu yüzden kullanacağınız ürünün uzun yıllar dayanmasını istiyorsunuz, o halde (Polimer decor) sorularınızı cevaplama hazır.

    Biz bir birinden farklı renk ve doku seçeneklerine sahip olan ürünler üretiyoruz evinizin mutfak ve oturma alanlarında  banyonuzda her tarzda mutfak tezgahları ;  [ kuvars tezgahlar çimstone belencosilestone cambria ] [ porselen tezgahlar dekton neolith ] [ doğal taş tezgahlar mermer granit ] [ akrilik tezgahlar corian montelli franke dominox samsung lg hanex getapol staron ]  mutfak dolapları ; [ akrilik kapak lak kapak lake kapak haygloos kapak mdflam kapak suntalam kapak ] mobilya dolaplar ; [ yatak odası çocuk odası yemek odası ray dolap gardolap ]  mermer masa mermer orta sehpa mermer yan sehpa  ve bu gibi bir çok ürünlerle hizmetinizdeyiz.

    Bizler 2000 yılında itibaren tamamı ile insan odaklı ve yaptığımız işlerde memnuniyeti öncü görmüşüzdür. Daima dürüst ve sözünün arkasında duran kurumsallığa önem veren bir şirket olma yolunda ilerlemekten asla ödün vermeksizin, evinizin veya işyerinizin mutfak, tezgah üstü, mutfak dolapları, banyo tezgah üstü, banyo dolapları, ahşap’a dayalı  doğal yapay taşlar, mutfak tezgahları, banyo tezgahları,  mozaik  duş tekneleri, duşakabin, yapay doğal taş veya akrilik kuvars porselen vb. bu gibi birçok ürünün hizmetini vermekteyiz.

    Bugün Türkiye ve Dünya üzeride tezgah üstü olarak kullanılan çimstone, belenco, granit, mermer, neolith, dekton, silestone, cambria, corian, montelli , calisco ,franke , dominoc , samsun,staron ,lg , ve bunun  gibi bir çok tezgah üstü ürünlerinin üretici imalatçı bayiliği olarak hizmet vermekteyiz. Bunun yanısıra mutfak dolapları, banyo dolapları, akrilik dolap, lake dolap, mebran dolap, ahşap kaplama gibi bir çok ürünün imalat ve uygulamacı firmasıyız. Yanı sıra ankastre grubu, franke domix, faber ve teka ankastre gurubunun satış bayisi olarakta hizmet vermekteyiz. Dilerseniz komple iç mimarlık tadilat dekorasyon olarak ve dilerseniz  istediğiniz ürün  seçenekleri ile daima hizmetinizdeyiz. Bizimle iletişime geçmeden karar vermeyin daima hizmet daima mumnuniyet potansitelimizdir.

    Hizmetler
    Mutfak Tezgahları Mutfak Dolapları Mutfak Dekorasyon Banyo Dekorasyon Ev Dekorasyon İç Mimarlık İşyeri Tadilat Tadilat Dekorasyon Uygulmacı İmalatçı Firmayız
    Hizmet alanları
    • Mermer Masa Mutfak Tezgahları Mutfak Dolapları Mutfak Dekorasyon Banyo Dekorasyon Ev Dekorasyon İç Mimarlık Tadilat Dekorasyon Uygulmacı İmalatçı Firmayız
    • İstanbul, Maltepe/İstanbul, Türkiye
    Adres
    Kurudere çıkmazı sokak No : 4 / 1 Büyükbakkalköy Mahallesi
    34846 İstanbul, Maltepe/İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-2164414999 www.polimerdecor.com.tr

    Değerlendirmeler

    muhammed bacaksız
    sabırla isteklerimizi dinleyip yüzlerce örnek resim atıp üretimin her aşamasında bilgi verip sonunda tam istediğimiz gibi bir ürün getirdiler. çok teşekkürler. polimer decor ve kenan bey bu işi iyi yapıyorlar.
    yaklaşık 2 ay önce
    Oktay Erengül
    Zamanında teslim, güzel işçilik tek kelimeyle harikalar.Kesinlikle tavsiye ediyorum.Teşekkürler
    8 ay önce
    Yusuf ÖZDEN
    Emeklerinize teşekkürler, gerek işçilik, gerek kalite, gerekse imalatlarınızdaki hız açısından tebrik ederim.
    6 ay önce
    Tüm 16 değerlendirmelerini göster
      Edit SEO element