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SZN WOOD Concept
Mobilya & Aksesuarlar Trabzon
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    SZN Wood, masif mobilya sektöründe ilklere imza atmaya devam ediyor. 1953 yılından bugüne ahşap üreticisi olan Sözenler, SZN markası ile hem Eskitme ahşap iç mekan duvar ve tavan kaplama malzemesi hem de kişiye özel masif mobilyalar üretiyor. www.sznwood.com  www.eskitmeahsap.com

    Hizmetler
    • Yemek masası
    • Tv ünitesi
    • Konsol
    • Orta Sehpa
    • Ahşap ve Metal sandalye çeşitleri
    • Berjerler
    • Oturma Grupları
    • Kütük Masa
    • Eskitme Ahşap duvar kaplamaları
    • özel imalat ahşap mobilya
    • Hepsini göster: 10 hizme
    Hizmet alanları
    TRABZON, İSTANBUL, ve TÜRKİYE
    Adres
    Sanayi Mah Çarşı içi Sok No 2
    61100 Trabzon
    Türkiye
    +90-5326753077 www.sznwood.com
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