SZN WOOD Concept

SZN Wood, masif mobilya sektöründe ilklere imza atmaya devam ediyor. 1953 yılından bugüne ahşap üreticisi olan Sözenler, SZN markası ile hem Eskitme ahşap iç mekan duvar ve tavan kaplama malzemesi hem de kişiye özel masif mobilyalar üretiyor. www.sznwood.com www.eskitmeahsap.com
- Hizmetler
- Yemek masası
- Tv ünitesi
- Konsol
- Orta Sehpa
- Ahşap ve Metal sandalye çeşitleri
- Berjerler
- Oturma Grupları
- Kütük Masa
- Eskitme Ahşap duvar kaplamaları
- özel imalat ahşap mobilya
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- Hizmet alanları
- TRABZON, İSTANBUL, ve TÜRKİYE
- Adres
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Sanayi Mah Çarşı içi Sok No 2
61100 Trabzon
Türkiye
+90-5326753077 www.sznwood.com