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Camdal
Sanatçı & Zanaatkârlar Mugla
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Cam Deniz Dibi Çalışmaları / Bodrium Otel / Manastır Otel Diger Örnekler, Camdal Camdal Akdeniz Spa Cam
    Cam Deniz Dibi Çalışmaları / Bodrium Otel / Manastır Otel Diger Örnekler, Camdal Camdal Akdeniz Duvar & Zemin Cam
    Cam Deniz Dibi Çalışmaları / Bodrium Otel / Manastır Otel Diger Örnekler, Camdal Camdal Akdeniz Duvar & Zemin
    +6
    Cam Deniz Dibi Çalışmaları / Bodrium Otel / Manastır Otel Diger Örnekler
    Gündogan / küçükbük Terrazzo zemin çalışması, Camdal Camdal Akdeniz Bahçe Seramik
    Gündogan / küçükbük Terrazzo zemin çalışması, Camdal Camdal Akdeniz Koridor, Hol & Merdivenler Beton
    Gündogan / küçükbük Terrazzo zemin çalışması, Camdal Camdal Akdeniz Koridor, Hol & Merdivenler Beton
    +1
    Gündogan / küçükbük Terrazzo zemin çalışması
    Gündogan Nirvana Evleri - Vitray çalışması, Camdal Camdal Pencere & KapılarPencereler Cam
    Gündogan Nirvana Evleri - Vitray çalışması, Camdal Camdal Ticari alanlar Cam
    Gündogan Nirvana Evleri - Vitray çalışması, Camdal Camdal Duvar & ZeminResim & Çerçeveler Cam
    +5
    Gündogan Nirvana Evleri - Vitray çalışması

    Çamdal Sanat Atölyesi füzyon cam tekniğiyle cam karolar , cam panolar , vitray , terrazzo yer kaplaması , terrazzo masa, terrazo banklar , cam masa , cam duvar panoları , cam tabaklar , cam balık , cam yelkenli cam kelebek ve cam kuşlar bunun yarısı cam tablolar yapılmaktadır.

    Hizmetler
    Cam ışıklı pano / Cam Karo / Vitray / Terrazo / Mozaik
    Hizmet alanları
    • Mimari / Dekorasyon /
    • Mugla
    Adres
    inönü cad. no: 62/2 Gündogan / Bodrum
    48400 Mugla
    Türkiye
    +90-2523879705 www.camdalartandcraft.com
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