Çamdal Sanat Atölyesi füzyon cam tekniğiyle cam karolar , cam panolar , vitray , terrazzo yer kaplaması , terrazzo masa, terrazo banklar , cam masa , cam duvar panoları , cam tabaklar , cam balık , cam yelkenli cam kelebek ve cam kuşlar bunun yarısı cam tablolar yapılmaktadır.
- Hizmetler
- Cam ışıklı pano / Cam Karo / Vitray / Terrazo / Mozaik
- Hizmet alanları
- Mimari / Dekorasyon /
- Mugla
- Adres
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inönü cad. no: 62/2 Gündogan / Bodrum
48400 Mugla
Türkiye
+90-2523879705 www.camdalartandcraft.com