AKSESUAR DESIGN

1996’da başladığı dekorasyona, yeni bir boyut getiren Aksesuar Group, mekana özgü ürettiği fonksiyonel, estetik ve kalıcı çözümler sayesinde yaşam alanlarınızın kalitesini zirveye taşıyor.

Banyodan mutfağa, dış mekan cephe taşlarından bahçe düzenlemelerine kadar Avrupa’daki lüks markaların özel tasarımlarını zevkinize sunan Aksesuar Group, ev dekorasyonunda alternatif ürün gruplarıyla sizleri en son yeniliklerle tanıştırıyor. Distribütörü olduğu ve uluslararası platformda kendini ispatlamış 100’ün üzerinde özel markanın ürünlerini bünyesinde toplayan Aksesuar Group, düşlediğiniz mekânları gerçeğe dönüştürüyor. Aksesuar Group, Türkiye, Azerbaycan ve Irak’ta toplam alanı 7.500 metrekareyi bulan dört mağazasında uzman personeli, güçlü alt yapısı ve üstün ürün tedarik zinciri ile dünyanın en zengin ürün yelpazesini sizlere sunuyor.

Ayrıca bünyesindeki uzman dizayn ekibinin ürettiği alternatif özgün dekorasyon fikirlerini, özel mimari tasarımlarıyla destekleyerek mekanlarınıza eşsiz bir hava katıyor. Daha fazla değer üretmeyi amaçlayan Aksesuar Group, faaliyet gösterdiği ülkelerde bir çok anahtar teslimi inşaat projesini başarıyla hayata geçirmiş ve teslim etmiştir. İnşaat sektöründeki uluslararası deneyimi ve kullandığı yüksek teknoloji sayesinde, düşük inşaat maliyetleriyle üstün nitelikli yapılar üreten Aksesuar Group, bitirdiği rezidansları, iş merkezleri, restaurant ve otel projeleriyle kentlere kimlik katan modern yapılar üretmeye devam etmektedir.