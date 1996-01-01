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AKSESUAR DESIGN
Banyo Tasarımcıları İstanbul
Genel Bakış 9Projeler (9) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (8)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • AKSESUAR DESİGN FLORYA MAĞAZA , AKSESUAR DESIGN AKSESUAR DESIGN BanyoKüvet & Duşlar Seramik
    AKSESUAR DESİGN FLORYA MAĞAZA , AKSESUAR DESIGN AKSESUAR DESIGN BanyoKüvet & Duşlar Seramik
    AKSESUAR DESİGN FLORYA MAĞAZA , AKSESUAR DESIGN AKSESUAR DESIGN Ofis Alanları & Mağazalar Seramik
    +13
    AKSESUAR DESİGN FLORYA MAĞAZA
    İ.K. EVİ , AKSESUAR DESIGN AKSESUAR DESIGN BanyoDekorasyon Seramik
    İ.K. EVİ , AKSESUAR DESIGN AKSESUAR DESIGN BanyoDekorasyon Ahşap
    İ.K. EVİ , AKSESUAR DESIGN AKSESUAR DESIGN BanyoDekorasyon Seramik
    +8
    İ.K. EVİ
    W.K VİLLA , AKSESUAR DESIGN AKSESUAR DESIGN BanyoLavabolar Ahşap
    W.K VİLLA , AKSESUAR DESIGN AKSESUAR DESIGN BanyoTuvaletler Porselen
    W.K VİLLA , AKSESUAR DESIGN AKSESUAR DESIGN BanyoDekorasyon Seramik
    +8
    W.K VİLLA
    H.K EVİ BANYO UYGULAMASI , AKSESUAR DESIGN AKSESUAR DESIGN BanyoKüvet & Duşlar Cam
    H.K EVİ BANYO UYGULAMASI , AKSESUAR DESIGN AKSESUAR DESIGN BanyoKüvet & Duşlar Cam
    H.K EVİ BANYO UYGULAMASI , AKSESUAR DESIGN AKSESUAR DESIGN BanyoLavabolar Seramik
    +3
    H.K EVİ BANYO UYGULAMASI
    G.Ş BANYO UYGULAMALARI , AKSESUAR DESIGN AKSESUAR DESIGN BanyoDekorasyon Seramik
    G.Ş BANYO UYGULAMALARI , AKSESUAR DESIGN AKSESUAR DESIGN BanyoAynalar Seramik
    G.Ş BANYO UYGULAMALARI , AKSESUAR DESIGN AKSESUAR DESIGN BanyoKüvet & Duşlar Cam
    +9
    G.Ş BANYO UYGULAMALARI
    M.Y. EVİ , AKSESUAR DESIGN AKSESUAR DESIGN Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları Seramik
    M.Y. EVİ , AKSESUAR DESIGN AKSESUAR DESIGN Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları Porselen
    M.Y. EVİ , AKSESUAR DESIGN AKSESUAR DESIGN Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler Ahşap
    +11
    M.Y. EVİ
    Hepsini göster: 9 proje

    1996’da başladığı dekorasyona, yeni bir boyut getiren Aksesuar Group, mekana özgü ürettiği fonksiyonel, estetik ve kalıcı çözümler sayesinde yaşam alanlarınızın kalitesini zirveye taşıyor.

    Banyodan mutfağa, dış mekan cephe taşlarından bahçe düzenlemelerine kadar Avrupa’daki lüks markaların özel tasarımlarını zevkinize sunan Aksesuar Group, ev dekorasyonunda alternatif ürün gruplarıyla sizleri en son yeniliklerle tanıştırıyor. Distribütörü olduğu ve uluslararası platformda kendini ispatlamış 100’ün üzerinde özel markanın ürünlerini bünyesinde toplayan Aksesuar Group, düşlediğiniz mekânları gerçeğe dönüştürüyor. Aksesuar Group, Türkiye, Azerbaycan ve Irak’ta toplam alanı 7.500 metrekareyi bulan dört mağazasında uzman personeli, güçlü alt yapısı ve üstün ürün tedarik zinciri ile dünyanın en zengin ürün yelpazesini sizlere sunuyor.

    Ayrıca bünyesindeki uzman dizayn ekibinin ürettiği alternatif özgün dekorasyon fikirlerini, özel mimari tasarımlarıyla destekleyerek mekanlarınıza eşsiz bir hava katıyor. Daha fazla değer üretmeyi amaçlayan Aksesuar Group, faaliyet gösterdiği ülkelerde bir çok anahtar teslimi inşaat projesini başarıyla hayata geçirmiş ve teslim etmiştir. İnşaat sektöründeki uluslararası deneyimi ve kullandığı yüksek teknoloji sayesinde, düşük inşaat maliyetleriyle üstün nitelikli yapılar üreten Aksesuar Group, bitirdiği rezidansları, iş merkezleri, restaurant ve otel projeleriyle kentlere kimlik katan modern yapılar üretmeye devam etmektedir.

    Hizmetler
    • İç mimari tasarım
    • Projelendirme
    • Dış cephe Tasarımı
    • Banyo Tasarımı
    • Proje uygulama
    • 3D Destek
    • Mutfak Tasarımı
    • İthal Duvar kağıdı
    • İthal Seramik ve Vitrifiye
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    Yapı Sektörü İnşaat, İç Mimari, ve İstanbul
    Adres
    Beşyol Mah, Akasya Sokak No:29 Florya
    34153 İstanbul
    Türkiye
    +90-2125985598 www.aksesuardesign.com

    Değerlendirmeler

    BD BAHAHD SS
    Büz gibi idi sanırım kapalı idi
    5 ay önce
    Oguz Kuzu
    Cok guzel banyo urunleri var magazaya hayran kaldim
    4 yıldan fazla önce
    Ruslan Haciyev
    Simdiye kadar gordugum en guzel showroom. Hizmet ve kalite inanilmaz.
    4 yıldan fazla önce
    Tüm 8 değerlendirmelerini göster
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