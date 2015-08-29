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Oddun
Marangozlar Antalya
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Teklifler (0) 0Yeni Fikirler (0)
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Hizmetler

  • Birçok farklı boyut ve konuda üretim yapılan Oddun atölyesinde
  • masif ve doğallık odaklı üretim üzerine kurulu bir pratik süre geliyor ve geliştirmek amaçlanıyor.

Projeler

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    • 7 Mehmet Restaurant, Oddun Oddun Ticari alanlar Ahşap
    7 Mehmet Restaurant, Oddun Oddun Ticari alanlar Ahşap
    7 Mehmet Restaurant, Oddun Oddun Ticari alanlar Ahşap
    +1
    7 Mehmet Restaurant
    Monte Boutique Hotel, Oddun Oddun
    Monte Boutique Hotel, Oddun Oddun
    Monte Boutique Hotel, Oddun Oddun
    Monte Boutique Hotel
    Mado, Oddun Oddun
    Mado, Oddun Oddun
    Mado, Oddun Oddun
    +1
    Mado
    Hayal Mutfak Restaurant, Oddun Oddun Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    Hayal Mutfak Restaurant
    Bridge Restaurant, Oddun Oddun
    Bridge Restaurant, Oddun Oddun
    Bridge Restaurant, Oddun Oddun
    +1
    Bridge Restaurant
    Duru Suits, Oddun Oddun
    Duru Suits, Oddun Oddun
    Duru Suits, Oddun Oddun
    Duru Suits
    Hepsini göster: 7 proje

    Oddun Antalya merkezli kurulmuş ve hedeflerinin başına ulusal bir marka olup yurt içi ve yurt dışında projelere imza atma fikrinin koymuş ahşap ve mobilya firmasıdır.

    Her zaman müşterilerini anlayan, onların yanında olan ve empati kurmayı hedefleyen bir firma olduk, 

    İleri görüşlülüğü ile hayatın sürdürülebilirliği için üretimin her aşamasında sorumluluklarımızı yerine getirip sizler için alanlar ve ürünler sunmak için çıktığımız yolda projelerinizdeki ahşap çözümler için oddun concept ve Sağlıklı nesiller yetiştirmenin gereği olarak çocuklarımız için alanlar yaratan oddun play ile karşınıza çıktık

    Hizmet alanları
    Masif ahşap ve lam levha üretim
    Adres
    Altıntaş mahallesi Özkarakoyunlar cad. No:93
    00700 Antalya
    Türkiye
    +90-2423540007 www.oddun.com.tr
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