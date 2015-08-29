Oddun Antalya merkezli kurulmuş ve hedeflerinin başına ulusal bir marka olup yurt içi ve yurt dışında projelere imza atma fikrinin koymuş ahşap ve mobilya firmasıdır.

Her zaman müşterilerini anlayan, onların yanında olan ve empati kurmayı hedefleyen bir firma olduk,

İleri görüşlülüğü ile hayatın sürdürülebilirliği için üretimin her aşamasında sorumluluklarımızı yerine getirip sizler için alanlar ve ürünler sunmak için çıktığımız yolda projelerinizdeki ahşap çözümler için oddun concept ve Sağlıklı nesiller yetiştirmenin gereği olarak çocuklarımız için alanlar yaratan oddun play ile karşınıza çıktık