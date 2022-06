İLMOZ EŞYA SÜSLEME TİCARETİ SANAYİİ LTD.ŞTİ

Rayen

Mozaik, yaşam alanlarına zenginlik, farklılık ve canlılık katan; tamamı el işçiliğine dayanan “sanatsal cam mozaik tasarımlar” yapmaktadır. Koleksiyonunda klasik ve modern pek çok değerli parçaya yer veren Rayen Mozaik, özel tasarım çalışmalarında dekorasyon tutkunlarına ayrıcalıklı, farklı seçenekler sunmaktadır.

Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımız ve el işçiliğine dayanıyor. Mozaiğin zengin dokusunu oluşturan binlerce renkli cam, günlerce hatta bazen aylarca süren titiz bir çalışmanın sonucunda birleştiriliyor. Üretimin hiçbir aşamasında makinelerden destek almıyoruz. Farklı ölçü ve desenlerde çalışmalar isteyen müşterilerimiz için de özel tasarım hizmeti veriyoruz. İç ve dış dekorasyonda, cam mozaik uygulanabilecek her yüzeye, kişiye özel tasarım seçeneği sunuyoruz. Koleksiyon ve özel tasarımda yaptığımız her çalışma oldukça değerli; her tasarım büyük bir emeğin sonucunda ortaya çıkıyor. Cam mozaik panoları led lambayla aydınlatarak, yaşam alanlarına oldukça etkileyici bir görüntü katıyoruz.

Ürünümüzün pek çok mekânda kullanımı mevcut. Bu mekânlar dış mekân ve iç mekân olmak üzere ikiye ayrılıyor. Dış mekânlara baktığımızda; binaların dış yüzeyi, havuz yüzeyleri, otel dış cephe tasarımları, restoran dış cephe tasarımları gibi yüzeyler karşımıza çıkıyor. Bu yüzeylerde, müşterilerimizin isteğine bağlı olarak, istedikleri büyüklükte ve istedikleri desenlerle mozaik sanatımızı dış mekânlara uygulayarak mozaiğin canlılığını ve farklı ışıltısını yansıtıyoruz. İç mekânlara geldiğimizde ise yine otel girişlerine lobilerde gerek duvar süslemesi gerekse ayna kenarı olarak ve restoranların iç mekânlarına, ofislere, konutlara mozaik sanatını uygulayabiliriz. Ayrıca sehpa, masa üstü, zigon sehpa üstü, banyolarda ayna, banyo dolap kapakları, mutfaklarda banko arası, mutfak dolap kapakları, salonlarda şömine üstü, yazlıklarda veranda da ferforje ayak üstüne sehpa, masa, satranç masası veya köşe aydınlatmaları olarak kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra, mozaik ile yapılan tablolarımız, el işi dekoratif objelerimiz, yine müşterilerimizin isteklerine bağlı olarak led lambalar ile aydınlatılan iç mekan tabloları da içmimaride tercih edilen ürünlerimiz arasındadır.

Rayen Mozaik, binlerce yıllık geçmişi olan mozaik sanatını Alanında uzman, yaratıcı ekibimizle cam ile modern bir şekilde yorumlayan, Türkiye’de cam mozaik tabloları led ışığıyla aydınlatan ilk firma olmanın gururunu yaşıyor. Yaptığımız işlerle hem ülkemizde hem de yurt dışında birçok yeniliğe imza atarak, daha geniş kitlelere markamızı ulaştırmayı hedefliyoruz.