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Aydınlatmalar Afyonkarahisar
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    Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren firmamız aydınlatma alanında ilklere imza atmış bir geçmişe sahiptir.Son yıllarda oldukça popüler olan ve "geleceğin ışık kaynağı" olarak değerlendirilen LED diyotların sadece reklam veya sinyalizasyon amaçlı değil, mimari aydınlatma amaçlı da kullanılabileceğini tam 14 yıl önce söylemiştik. Şimdi ne kadar haklı olduğumuzu görüyoruz. 

    Ana faaliyet alanımız olan mimari aydınlatma konusunda Dialux gibi aydınlatma programları ile simulasyonlar gerçekleştirmekte, böylece doğru ışığın doğru miktarda ve minimum maliyetlerle elde edilmesini sağlamaktayız. Bizi farklı yapan sadece bunlar değil, kişiye ve mekana özel aydınlatma ürünleri tasarlamakta, iç mimari ve dekorasyon konusunda danışmanlık / uygulama hizmetleri de sunmaktayız. Daha önce çalıştığımız müşterilerimizin vizyonumuz ve kalitemiz konusunda referans olacaklarına inanıyoruz.

    Işıklı günler dileklerimizle.

    Hizmetler
    • Profesyonel Aydınlatma Tasarımı
    • iç mimari
    • dekorasyon
    Adres
    Dumlupınar Mahallesi Bozcalar İşhanı Kat:3 No: 104
    03100 Afyonkarahisar
    Türkiye
    +90-5424901495 www.fugald.com
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