1996 yılında kurulan Zambak Mimarlık ulusal ve uluslararası alanda mimarlık, iç mimarlık ve proje yönetimi hizmetleri veren bir anonim şirkettir. Eğitim yapıları alanında önemli bilgi birikimi ve tecrübeye sahip şirkette, işlerin %70' ini bu alandaki projeler oluşturmaktadır. Son yıllarda yapılan ve devam eden işlerin belirli bir oranını üniversite kampüsleri teşkil etmektedir. Eğitim dışında ofis, ticaret, sağlık, endüstriyel, kültürel, konut ve dini yapılarda da çok sayıda işe proje ve proje yönetimi hizmeti vermeye devam etmektedir.

Zambak Mimarlık, günümüz mimari anlayışı ile tasarımlar yapmayı, ekonomik tercihler, doğru malzeme kullanımı ve işlevsel planlanmış projeler hazırlayarak en doğru çözümlere ulaşmaya çalışır. Güzellik, fonksiyonellik ve sağlamlığın harmanlandığı yapılar tasarlamayı ve uygulamayı hedefler.