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Kale Halı Yıkma
Yer Döşemeleri Istanbul
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    • Kale Halı Yıkama, Kale Halı Yıkma Kale Halı Yıkma
    Kale Halı Yıkama

    Kale halı yıkama fabrikası olarak faaliyet göstermekteyiz. Kaliteli çözümler ile müşterilerimizi memnuniyet açısında garanti altına alıyoruz. Kale halı yıkama fabrikası olarak İstanbul'un beylikdüzü ilçesinde yer almaktayız. Özellikle beylikdüzü başta olmak üzere, büyükçekmece, küçükçekmece, avcılar, esenyurt, florya ilçelerinde hizmetlerimiz aktif olarak devam etmektedir. Esenyurt halı yıkama talepleri için 7/24 bizleri arayarak bilgi edine bilirsiniz. Esenyurt ve beylikdüzü en çok önem verdiğimiz ilçelerimiz arasında yer almaktadır. Bu ilçelerin semtlerinede sürekli servis hizmeti sunuyoruz. Halı yıkamada profesyonellik bizler için olmazlarımız arasındadır. Bu amaca yönelik fabrikamız on teknoloji özel makinelerle donatılmıştır.

    Hizmetler
    • Halı Yıkama
    • Yatak Yıkama
    • Yorgan Yıkama
    • Battaniye Yıkama
    • Koltuk Yıkama
    • Perde Yıkama
    Hizmet alanları
    • Beylikdüzü
    • Büyükçekmece
    • Avcılar
    • Esenyurt
    • Florya
    • Küçükçekmece
    • Bahçeşehir
    Adres
    Yakuplu Mah. Başkent Cad. No 20 Beylikdüzü İstanbul
    34095 Istanbul
    Türkiye
    +90-2129093264 www.kalehaliyikama.com
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