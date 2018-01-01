Burak Cetin – Homify

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Konut ve inşaat konularında sadece size ilham verecek fikirleri değil, aynı zamanda bu fikirlerinizi hayata geçirebilecek profesyonelleri bulabilirsiniz. Böylece hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Dergimizde; Modern mimarlık, heyecan verici dönüşüm projeleri ve evinizi güzelleştirecek sayısız fikre günlük olarak ulaşabilirsiniz. Özellikle beğenmiş olduğunuz fotoğraflar sizin için toplanabilir ve ihtiyaç duyulduğunda profesyonellere gösterilebilinir. Hayallerden gerçeğe - Evinizi güzelleştirmek için ne arıyorsanız Homify'da!