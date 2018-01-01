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Burak Cetin – Homify
Medya & Bloggerlar Berlin
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Değerlendirmeler (1)
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    Homify; Ev sahipleri ile yüzbinlerce profesyonelin birbiriyle bağlantı kurabilmesine olanak sağlar.
    Konut ve inşaat konularında sadece size ilham verecek fikirleri değil, aynı zamanda bu fikirlerinizi hayata geçirebilecek profesyonelleri bulabilirsiniz. Böylece hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Dergimizde; Modern mimarlık, heyecan verici dönüşüm projeleri ve evinizi güzelleştirecek sayısız fikre günlük olarak ulaşabilirsiniz. Özellikle beğenmiş olduğunuz fotoğraflar sizin için toplanabilir ve ihtiyaç duyulduğunda profesyonellere gösterilebilinir. Hayallerden gerçeğe - Evinizi güzelleştirmek için ne arıyorsanız Homify'da!

    Hizmet alanları
    Berlin
    Adres
    13407 Berlin
    Almanya
    +49-302089858409

    Değerlendirmeler

    Jean-Luc Kabore-Turquin Jean-Luc Kabore-Turquin
    Great advisor. it has been really nice working with Burak. It is really awesome to be able to work with someone thousands of kilometers and benefit he's expertise using Homify. Moreover, I could get more info from Burak than a my local expert who was constantly trying to marge up his quotes.
    4 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Mayıs 2018
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