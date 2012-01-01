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Som Interıor
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

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    • first project , Som Interıor Som Interıor Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
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    Temelleri
    yıllar önce atılan Som Interior, Serap Taşkıran ve Berat Taşkıran kardeşler tarafından 2012'de kuruldu. Ofis olarak da kullanılan dükkan aynı yılın Mayıs ayında Çukurcuma'da kapılarını açtı.

    Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri ürünleri tasarımı bölümününden mezun olan Serap Taşkıran, uzun süre visual merchandising ve mağaza iç mimari alanlarında proje yöneticiliği yapan iç mimar Berat Taşkıran ile beraber uzunca bir süredir tasarlayarak biriktirdikleri mobilya ve aydınlatmaları gün yüzüne çıkardılar.

    'Som' kelimesi içi dolu olan, dışı kaplama olmayan ve katışıksız anlamına geliyor. Taşkıran kardeşler bu ismi yarattıkları tasarımlarda kullanılan kaliteli masif malzemeye ve ürünlerin taşıdığı tasarım değerine atıfta bulunarak seçtiler.

    Dönemine damgasını vurmuş tasarımların yaratıcılığını günümüz ruhuyla birleştirerek şehirli, modern ve kullanışlı yaşam alanları yaratmak, markanın ana felsefesi. Bunun için Som Interior dünyada güncel tasarımı ve malzemede yenilikleri sürekli olarak takip ediyor. Tasarım ve kaliteden ödün vermeden ulaşılabilir olmak Som Interior için öncelikli. Kullanılan malzeme ve işçilik kalitesinin yüksekliği, tüm mobilya ve aydınlatma elemanlarının ortak noktası.

    Som Interior, tasarım mobilya, aydınlatma ürünleri ve mekan çözümleri üretiyor.

    Hizmetler
    • mobilya ve mekan tasarımı
    • uygulaması
    Hizmet alanları
    • mekan ve mobilya ilişkili tüm alanlar
    • türkiye
    • avrupa
    Adres
    Kuloğlu MAH.Turnacıbaşı Cad.Faikpaşa Sk. No:3/A Cihangir/Çukurcuma/Beyoğlu
    33443 İstanbul
    Türkiye
    +90-2122433797 www.sominterior.com

    Değerlendirmeler

    karahan özata
    harika tasarımlar, mükemmel işçilik.
    3 yıldan fazla önce
    Onur Yıldız
    Mükemmel tasarımlar.
    5 yıldan fazla önce
    onur ozan Muslu
    Cok guzel tasarimlar 😍😍😍
    yaklaşık 3 yıl önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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