Defne İnşaat ve dış ticaret

Şirketimiz 2001 yılında Antakya merkezli olarak kuruldu. Bünyemizdeki uzman çalışanlarında katkısıyla, İnşaat, İç Mimarlık , proje , maket , emlak alım satım, tadilat tamirat konularında profesyonel hizmet vermektedir. Tüm özel ve ticari ihtiyaçlara kişisel veya kurumsal çözümler için her zaman yanınızdayız.... DEFNE İNŞAAT...........