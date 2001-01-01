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Defne İnşaat ve dış ticaret
İnşaat Şirketleri Antakya-Hatay
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Değerlendirmeler (1)
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    • inşaatlarımız, Defne İnşaat ve dış ticaret Defne İnşaat ve dış ticaret Ticari alanlar
    inşaatlarımız, Defne İnşaat ve dış ticaret Defne İnşaat ve dış ticaret Akdeniz Mutfak
    inşaatlarımız, Defne İnşaat ve dış ticaret Defne İnşaat ve dış ticaret
    inşaatlarımız

    Şirketimiz 2001 yılında Antakya merkezli olarak kuruldu.  Bünyemizdeki uzman çalışanlarında katkısıyla, İnşaat, İç Mimarlık , proje , maket , emlak alım satım, tadilat tamirat konularında profesyonel hizmet vermektedir. Tüm özel ve ticari ihtiyaçlara kişisel veya kurumsal çözümler için her zaman yanınızdayız.... DEFNE İNŞAAT...........

    Hizmetler
    • inşaat
    • iç mimarlık
    • Proje
    • maket
    • emlak alım satım
    • tadilat tamirat
    Hizmet alanları
    Antakya, İZMİR TÜRKİYE, ve Antakya-Hatay
    Adres
    harbiye cad no 29 /1
    31000 Antakya-Hatay
    Türkiye
    +32-62238888 www.akbaygrup.com

    Değerlendirmeler

    Serdar Antakya
    3 yıldan fazla önce
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