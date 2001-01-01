Defne İnşaat ve dış ticaret

Şirketimiz 2001 yılında Antakya merkezli olarak kuruldu. Bünyemizdeki uzman çalışanlarında katkısıyla, İnşaat, İç Mimarlık , proje , maket , emlak alım satım, tadilat tamirat konularında profesyonel hizmet vermektedir. Tüm özel ve ticari ihtiyaçlara kişisel veya kurumsal çözümler için her zaman yanınızdayız.... DEFNE İNŞAAT...........
- Hizmetler
- inşaat
- iç mimarlık
- Proje
- maket
- emlak alım satım
- tadilat tamirat
- Hizmet alanları
- Antakya, İZMİR TÜRKİYE, ve Antakya-Hatay
- Adres
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harbiye cad no 29 /1
31000 Antakya-Hatay
Türkiye
+32-62238888 www.akbaygrup.com