Günaydın Evden Eve Nakliyat

Günaydın Nakliyat sunduğu evden eve taşıma hizmetinde eşyalarınızın türüne göre ambalajlama ve paketleme işlemleri özenli ve dikkatli bir şekilde yapılır. Demonte ve monte işlemleri firmamızın deneyimli personelleri tarafından dikkatlice gerçekleşir. Yeni taşındığınız yerleşim noktasında taşınacak eşyalar özenle tekrardan taşınarak, yerleşimini sizin verdiğiniz kararlar doğrultusunda yerleşir. Demonte olunan eşyalar tekrarından uzman çalışanlarımız tarafından monte edilir, beyaz eşyaların tesisatı da dikkatlice bağlanmaktadır.

Ekibimiz görevlerini tamamladıktan sonra yapılacak bir değişiklik ve istek doğrultusunda son kontrolleri gerçekleştirmektedir.