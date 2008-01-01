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Delle Dekoratif Yapı Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.
İnşaat Malzemeleri İstanbul
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Boyanabilir Polimer Profiller, Delle Dekoratif Yapı Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Delle Dekoratif Yapı Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
    Boyanabilir Polimer Profiller, Delle Dekoratif Yapı Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Delle Dekoratif Yapı Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. İç Dekorasyon
    Boyanabilir Polimer Profiller, Delle Dekoratif Yapı Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Delle Dekoratif Yapı Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Duvar & ZeminDuvar Süsleri
    +47
    Boyanabilir Polimer Profiller
    Mermer Görünümlü PVC Duvar Panelleri, Delle Dekoratif Yapı Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Delle Dekoratif Yapı Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. İç Dekorasyon Kuvars
    Mermer Görünümlü PVC Duvar Panelleri, Delle Dekoratif Yapı Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Delle Dekoratif Yapı Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Kuvars Siyah
    Mermer Görünümlü PVC Duvar Panelleri, Delle Dekoratif Yapı Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Delle Dekoratif Yapı Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    +13
    Mermer Görünümlü PVC Duvar Panelleri
    ÜÇ BOYUTLU STROTEX DUVAR KAPLAMA PANELLERİ, Delle Dekoratif Yapı Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Delle Dekoratif Yapı Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Ahşap-Plastik Kompozit
    ÜÇ BOYUTLU STROTEX DUVAR KAPLAMA PANELLERİ
    Buhar odaları için polistren oturma bankları, Delle Dekoratif Yapı Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Delle Dekoratif Yapı Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. SpaHavuz & Spa Aksamları Plastik
    Buhar odaları için polistren oturma bankları, Delle Dekoratif Yapı Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Delle Dekoratif Yapı Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. SpaHavuz & Spa Aksamları
    Buhar odaları için polistren oturma bankları, Delle Dekoratif Yapı Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Delle Dekoratif Yapı Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. SpaHavuz & Spa Aksamları
    Buhar odaları için polistren oturma bankları
    DIY Easy Strotex 3d brick and stone wall panels, Delle Dekoratif Yapı Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Delle Dekoratif Yapı Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Ahşap-Plastik Kompozit
    DIY Easy Strotex 3d brick and stone wall panels

    Ana prensibi "Daha KALİTELİ, Daha UYGUN, Daha HIZLI" olan Delle Dekoratif yapı ürünleri san. tic. ltd. şti. İstanbul'un merkezinde 2.000 m2 kapalı alanda, son teknoloji makinelerle ve teknik kadrosu ile inşaat sektörüne yönelik yalıtım ve dekorasyon amaçlı ürünlerin imalatını yapan bir Türk firmasıdır.

    2008 yılında başladığı üretimini ar-ge yapılanması ile devamlı güçlendirmiş ve alanında öncü firma olmuştur. Başlangıçta yalıtım ve dekorasyon amaçlı dış cephede kullanılmak üzere mantolama ve tamamlayıcı ürünler olan söve, kat silmesi gibi ürünlerin imalatını yapmış ve özgün ürünü olan tuğla cephe kaplamasını CNC ile keserek öncü olmuştur. 2009 yılında yurtdışı açılımlarını yapmış ve ilk ihracatını Irak’a gerçekleştirmiş ve bayi ağını oluşturmuştur. 2010 yılında strafor yüzeyinin parlak ve sert olmasını sağlayan poldell ürünü ile reklam sektörüne yeni bir ürün sunmuş ve çözüm ortağı olmuştur. 2011 yılında wellness ve spa sektörüne yönelik ıslak mekan oturma grupları, buhar odaları, şezlongların üretimine başlayıp üretimi zor olan bu ürünleri tüketiciler için imalatını kolaylaştırmıştır. 2012 ilk yarısında Karınca kreş markası ile okul öncesi çocukların psikomotor gelişimleri için tasarlanmış polistren (strafor) oyun grupları imalatına başlamıştır. 2012 son yarımda Mugosso markası ile özel tasarım polistren mobilya imalatına başlamış ve e-ticaret satışlarına yönelmiştir. www.mugosso.com e-ticaret sitemiz [1] 2013 yılında dış cephe yalıtım ve dekorasyon amaçlı patentli Strocom ürünün ar-ge çalışmalarına hız vermiş ve 2013 yılı sonunda bu projeyi tamamlayıp piyasaya sunmayı hedeflemektedir. Ar-ge ye önem veren yapısı ve kendine özgün ürünleri ile bu alanda Türkiye’nin en deneyimli firması olmuştur. Delle, Türkiye'deki al-sat anlayışını üret-sat anlayışına çevirmeyi vizyon edinmiştir.

    Hizmetler
    • Tuğla Duvar panelleri
    • polistren oturma bankları
    • altın tavan avize göbekleri
    Hizmet alanları
    • dış dekorasyon
    • iç dekorasyon
    • duvar kaplamaları
    • İthal Duvar kağıdı
    • 3 boyutlu duvar kağıdı
    • duvar panelleri
    • 3 boyutlu duvar panelleri
    • 3d duvar kaplaması
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    Seyitnizam mah. Demirciler sitesi. 10. cadde no 73 Zeytinburnu
    34196 İstanbul
    Türkiye
    +90-5559919656 www.delledekor.com
    Yasal mülkiyet

    Strocom ve Strotex ürünlerimiz patentlidir.

    Değerlendirmeler

    LUCIFER
    Kaliteli malzemeler
    yaklaşık 1 yıl önce
    oyun kırallığı
    Arkadaşlar tecrübeli esnaf kişilikli insanlar ilgililer ürünlerinden bir miktar aldım kullanıp daha sonra bilgi ve resim paylaşacağım
    yaklaşık 1 yıl önce
    İpek Çırık
    Çocuk odasının duvarında rutubet vardı strafor almak için araştırma yapıyordum, delle dekor'u Google'dan bulup gittim Rutubeti önleyici tuğla ve taş görünümündeki panellerine bayıldım, çok gerçekçi görünüyor ve zannettiğimden ucuz olunca aldım, rutubet filan kalmadı koku gitti, odanın havası değişti teşekkürler.
    neredeyse 3 yıl önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
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