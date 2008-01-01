Ana prensibi "Daha KALİTELİ, Daha UYGUN, Daha HIZLI" olan Delle Dekoratif yapı ürünleri san. tic. ltd. şti. İstanbul'un merkezinde 2.000 m2 kapalı alanda, son teknoloji makinelerle ve teknik kadrosu ile inşaat sektörüne yönelik yalıtım ve dekorasyon amaçlı ürünlerin imalatını yapan bir Türk firmasıdır.

2008 yılında başladığı üretimini ar-ge yapılanması ile devamlı güçlendirmiş ve alanında öncü firma olmuştur. Başlangıçta yalıtım ve dekorasyon amaçlı dış cephede kullanılmak üzere mantolama ve tamamlayıcı ürünler olan söve, kat silmesi gibi ürünlerin imalatını yapmış ve özgün ürünü olan tuğla cephe kaplamasını CNC ile keserek öncü olmuştur. 2009 yılında yurtdışı açılımlarını yapmış ve ilk ihracatını Irak’a gerçekleştirmiş ve bayi ağını oluşturmuştur. 2010 yılında strafor yüzeyinin parlak ve sert olmasını sağlayan poldell ürünü ile reklam sektörüne yeni bir ürün sunmuş ve çözüm ortağı olmuştur. 2011 yılında wellness ve spa sektörüne yönelik ıslak mekan oturma grupları, buhar odaları, şezlongların üretimine başlayıp üretimi zor olan bu ürünleri tüketiciler için imalatını kolaylaştırmıştır. 2012 ilk yarısında Karınca kreş markası ile okul öncesi çocukların psikomotor gelişimleri için tasarlanmış polistren (strafor) oyun grupları imalatına başlamıştır. 2012 son yarımda Mugosso markası ile özel tasarım polistren mobilya imalatına başlamış ve e-ticaret satışlarına yönelmiştir. www.mugosso.com e-ticaret sitemiz [1] 2013 yılında dış cephe yalıtım ve dekorasyon amaçlı patentli Strocom ürünün ar-ge çalışmalarına hız vermiş ve 2013 yılı sonunda bu projeyi tamamlayıp piyasaya sunmayı hedeflemektedir. Ar-ge ye önem veren yapısı ve kendine özgün ürünleri ile bu alanda Türkiye’nin en deneyimli firması olmuştur. Delle, Türkiye'deki al-sat anlayışını üret-sat anlayışına çevirmeyi vizyon edinmiştir.