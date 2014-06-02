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BYAZ İnşaat Mimarlık ve Tasarım
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 1Yeni Fikirler (1)
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Projeler

Yeni proje
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    • detaylar , BYAZ İnşaat Mimarlık ve Tasarım BYAZ İnşaat Mimarlık ve Tasarım Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap Ahşap rengi
    detaylar , BYAZ İnşaat Mimarlık ve Tasarım BYAZ İnşaat Mimarlık ve Tasarım Eklektik Banyo Seramik Mavi
    detaylar , BYAZ İnşaat Mimarlık ve Tasarım BYAZ İnşaat Mimarlık ve Tasarım Koridor, Hol & MerdivenlerIşıklandırma
    +2
    detaylar
    dış mekan-cephe , BYAZ İnşaat Mimarlık ve Tasarım BYAZ İnşaat Mimarlık ve Tasarım Asyatik Bahçe Tuğla Turuncu
    dış mekan-cephe , BYAZ İnşaat Mimarlık ve Tasarım BYAZ İnşaat Mimarlık ve Tasarım Kırsal Evler Taş Mavi
    dış mekan-cephe , BYAZ İnşaat Mimarlık ve Tasarım BYAZ İnşaat Mimarlık ve Tasarım Tropikal Bahçe Taş Bej
    +3
    dış mekan-cephe
    iç mekan tasarımları , BYAZ İnşaat Mimarlık ve Tasarım BYAZ İnşaat Mimarlık ve Tasarım İç Dekorasyon Kireçtaşı Beyaz
    iç mekan tasarımları , BYAZ İnşaat Mimarlık ve Tasarım BYAZ İnşaat Mimarlık ve Tasarım BanyoDekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    iç mekan tasarımları , BYAZ İnşaat Mimarlık ve Tasarım BYAZ İnşaat Mimarlık ve Tasarım Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    +1
    iç mekan tasarımları

    Byaz Mimarlık 1993 tarihinde, İbrahim TOPBAŞ tarafından MERKEZ Taahhüt ve Dekorasyon adı altında faaliyete başlamış olup bir çok proje gerçekleştirmiştir. 2007 yılından beri de Byaz Mimarlık olarak sektördeki yerini sağlamlaştırarak çalışmalarına devam etmektedir. Bünyesinde çalışan donanımlı kadrosuyla; İç - dış mimari, peyzaj, restorasyon- konservasyon alanlarında özel tasarım ürünleri ve konsept danışmanlığıyla hizmet vermektedir. 

    Hizmetler
    • restorasyon
    • konservasyon
    • iç mimari
    • konsept danışmanlığı.
    Adres
    34421 İstanbul
    Türkiye
    +90212249216505324343779 www.byaz.eu/index.html
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