BYAZ İnşaat Mimarlık ve Tasarım

Byaz Mimarlık 1993 tarihinde, İbrahim TOPBAŞ tarafından MERKEZ Taahhüt ve Dekorasyon adı altında faaliyete başlamış olup bir çok proje gerçekleştirmiştir. 2007 yılından beri de Byaz Mimarlık olarak sektördeki yerini sağlamlaştırarak çalışmalarına devam etmektedir. Bünyesinde çalışan donanımlı kadrosuyla; İç - dış mimari, peyzaj, restorasyon- konservasyon alanlarında özel tasarım ürünleri ve konsept danışmanlığıyla hizmet vermektedir.