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Prizma İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.
Peyzaj Mimarları Ankara
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    • Peyzaj Tasarım

    Peyzaj Uygulama

    Çevre Düzenleme

    Sert Peyzaj (yapısal peyzaj) (Harscape)

    Yumuşak Peyzaj (bitkisel peyzaj) (Softscape)

    Otomatik Sulama

    Kent Mobilyaları

    Bahçe Bakımı

    Rulo Çim

    Ahşap Donatı elemanları

    Doğal Taş Çalışmaları

    Danışmanlık

    Hizmet alanları
    Peyzaj Tasarım Peyzaj Uygulama Çevre Düzenleme Sert Peyzaj (yapısal peyzaj) (Harscape) Yumuşak Peyzaj (bitkisel peyzaj) (Softscape) Otomatik Sulama Kent Mobilyaları Bahçe Bakımı Rulo Çim Ahşap Donatı elemanları Doğal Taş Çalışmaları Danışmanlık
    Adres
    Maidan Plaza Mustafa Kemal Mah. 2118. Cad. B Blok Kat 6 No: 4/60 Çankaya/ANKARA
    06550 Ankara
    Türkiye
    +90-3125037979
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