Prizma İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.

Peyzaj Tasarım
Peyzaj Uygulama
Çevre Düzenleme
Sert Peyzaj (yapısal peyzaj) (Harscape)
Yumuşak Peyzaj (bitkisel peyzaj) (Softscape)
Otomatik Sulama
Kent Mobilyaları
Bahçe Bakımı
Rulo Çim
Ahşap Donatı elemanları
Doğal Taş Çalışmaları
Danışmanlık
- Hizmet alanları
- Peyzaj Tasarım Peyzaj Uygulama Çevre Düzenleme Sert Peyzaj (yapısal peyzaj) (Harscape) Yumuşak Peyzaj (bitkisel peyzaj) (Softscape) Otomatik Sulama Kent Mobilyaları Bahçe Bakımı Rulo Çim Ahşap Donatı elemanları Doğal Taş Çalışmaları Danışmanlık
- Adres
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Maidan Plaza Mustafa Kemal Mah. 2118. Cad. B Blok Kat 6 No: 4/60 Çankaya/ANKARA
06550 Ankara
Türkiye
+90-3125037979