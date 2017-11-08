KÜTÜK STORE

15 yıllık imalat tecrübemiz ile sadece doğal ahşap ceviz masa ve epoxy masa imalatı yapmaktayız. Ağaçlarımız fırınlı kuru ağaç olup , renk hassasiyeti gözeterek özenle seçilmektedir. İmalatçı olduğumuzdan dolayı en Uygun Fiyatlı Ahşap Masa çeşitlerini bizde bulabilirsiniz. Dünya'nın her yerine tek bir masa olsa bile sorunsuz bir şekilde teslimat yapabiliriz.