Sng Architects olarak 2016 senesinde kurulduk ve Kastamonuda bulunan ofisimiz ile asıl hedefimiz yapılmayanı yapmak, küçük dokunuşlarda bulunmak. Sizlerin tercihini uygulamaya en iyi hale getirip tasarladığımız mekanlarda konforunuzu sağlamak ilk amacımız.