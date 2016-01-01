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SNG ARCHITECTS
Mimarlar Kastamonu
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    Sng Architects olarak 2016 senesinde kurulduk ve Kastamonuda bulunan ofisimiz ile asıl hedefimiz yapılmayanı yapmak, küçük dokunuşlarda bulunmak. Sizlerin tercihini uygulamaya en iyi hale getirip tasarladığımız mekanlarda konforunuzu sağlamak ilk amacımız.

    Hizmetler
    • Yapı
    • Mimarlık
    • Proje
    • Uygulama
    • Şantiye
    • Dekorasyon
    • İç Mimarlık
    • Peyzaj
    • Maket
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    KASTAMONU
    Şirket ödülleri
    • Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası yarışması 2. Ödülü
    • Beykent Üniversitesi Proje Ödülü
    Adres
    125. Yıl Atatürk Bulvarı
    37200 Kastamonu
    Türkiye
    +90-5333039323 sngarchitects.com
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