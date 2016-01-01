Sng Architects olarak 2016 senesinde kurulduk ve Kastamonuda bulunan ofisimiz ile asıl hedefimiz yapılmayanı yapmak, küçük dokunuşlarda bulunmak. Sizlerin tercihini uygulamaya en iyi hale getirip tasarladığımız mekanlarda konforunuzu sağlamak ilk amacımız.
- Hizmetler
- Yapı
- Mimarlık
- Proje
- Uygulama
- Şantiye
- Dekorasyon
- İç Mimarlık
- Peyzaj
- Maket
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- Hizmet alanları
- KASTAMONU
- Şirket ödülleri
- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası yarışması 2. Ödülü
- Beykent Üniversitesi Proje Ödülü
- Adres
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125. Yıl Atatürk Bulvarı
37200 Kastamonu
Türkiye
+90-5333039323 sngarchitects.com