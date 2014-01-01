GAP General Aluminyum Pleksi

Firmamız
2014 yılında GAP General Alüminyum Pleksi olarak ticaret hayatına başlamıştır.
Alüminyum küpeşte aksesuarları üretimi ve satışı Pleksi Korkuluk üretim ve montajı Cam balkon Sineklik üretim ve montajı Kış bahçesi Pergola tente Duşakabin Prinç ürünler üretim yaptığımız bazı alanlardır. Gelişmiş ambalajlama ve paketleme sistemi ile ürünlerimizin siz değerli müşterilerimize sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz.
Yurtiçinde tüm noktalara kolayca sevkiyat yapmakla beraber yurtdışında da karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu ile dünyanın
her noktasına ürünlerimizi ulaştırıyoruz.
- Hizmetler
- Alüminyum küpeşte aksesuarları üretimi ve satışı Pleksi Korkuluk üretim ve montajı Cam balkon Sineklik üretim ve montajı Kış bahçesi Pergola tente Duşakabin Prinç ürünler üretim yaptığımız bazı alanlardır.
- Hizmet alanları
- dekorasyon
- merdiven korkuluk
- Pvc Doğrama
- kepenk
- istanbul
- Adres
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34782 Istanbul
Türkiye
+90-5068995555 www.generalaluminyum.com