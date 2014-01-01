GAP General Aluminyum Pleksi

Firmamız

2014 yılında GAP General Alüminyum Pleksi olarak ticaret hayatına başlamıştır.

Alüminyum küpeşte aksesuarları üretimi ve satışı Pleksi Korkuluk üretim ve montajı Cam balkon Sineklik üretim ve montajı Kış bahçesi Pergola tente Duşakabin Prinç ürünler üretim yaptığımız bazı alanlardır. Gelişmiş ambalajlama ve paketleme sistemi ile ürünlerimizin siz değerli müşterilerimize sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz.

Yurtiçinde tüm noktalara kolayca sevkiyat yapmakla beraber yurtdışında da karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu ile dünyanın

her noktasına ürünlerimizi ulaştırıyoruz.