no-88 iç mimarlık

'NO-88 İÇ MİMARLIK' OLGUSUNUN İÇİNDE BULUNDURDUĞU HAYALLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN EKİNSU & MERT ÇİFCİ TARAFINDAN HAYATA GETİRİLİŞMİŞ BİR TASARIM STÜDYOSUDUR.
'NO-88'; İÇ MİMARİ VE SANATI BİR ARAYA GETİREREK, KİMİ ZAMAN YÜKSEK KAZANÇLAR, KİMİ ZAMAN YÜKSEK DOZDA EĞLENCEYİ, KİMİ ZAMAN HUZURU VE KİMİ ZAMAN MUTLULUĞU KENDİNE AİT ALANLARDA YAŞAMAYI İNSANLARA SAĞLAMAKTADIR.
'NO-88' TASARIM STÜDYOSU, İÇ MİMARLIK MESLEĞİNİN GEREKLERİNİ EN DOĞRU VE DÜZGÜN BİÇİMDE YERİNE GETİRDİĞİ ÇALIŞMALARI KENDİ DİLİ İLE HAYATA GEÇİRMEKTEDİR. HER GECEN GÜN REFERANSLARINI VE AKTİF MÜŞTERİ PORTFÖYÜNÜ GELİŞTİREREK SEKTÖRDE İLERLEMEKTEDİR.
'NO-88'; TASARLADIĞI ALANLARI DOĞRU ŞEKİLDE ANAHTAR TESLİM UYGULAMARI İLE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ İSTİKRARLI BİCİMDE KAZANMAKTADIR. KURULUŞUNUN İLK ANINDAN İTİBAREN İNSANA YATIRIM YAPMAYI HEDEFLEYEN
'NO-88' EĞLENCELİ STÜDYOSU VE ALANINDA BAŞARLI TASARIMCI KADROSU İLE DOĞRU ÇALIŞMA TEMPOSUNU YAKALAMAKTA VE BU SAYEDE KONUKLARINA İSTEDİKLERİ ALANLARI YARATMAYI BAŞARMAKTADIR .
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