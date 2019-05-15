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Allizzia Tasarım
Mobilya & Aksesuarlar Bursa
Genel Bakış 34Projeler (34) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Lake mutfak dolabı, Allizzia Tasarım Allizzia Tasarım MutfakMutfak Tezgâhları
    Lake mutfak dolabı, Allizzia Tasarım Allizzia Tasarım MutfakMutfak Tezgâhları
    Lake mutfak dolabı, Allizzia Tasarım Allizzia Tasarım MutfakMutfak Tezgâhları
    +1
    Lake mutfak dolabı
    Banyo tasarımımız, Allizzia Tasarım Allizzia Tasarım BanyoLavabolar
    Banyo tasarımımız, Allizzia Tasarım Allizzia Tasarım BanyoLavabolar
    Banyo tasarımımız, Allizzia Tasarım Allizzia Tasarım BanyoLavabolar
    +1
    Banyo tasarımımız
    Lake mutfak dolabı, Allizzia Tasarım Allizzia Tasarım MutfakMutfak Malzemeleri
    Lake mutfak dolabı, Allizzia Tasarım Allizzia Tasarım MutfakMutfak Malzemeleri
    Lake mutfak dolabı, Allizzia Tasarım Allizzia Tasarım MutfakMutfak Malzemeleri
    +3
    Lake mutfak dolabı
    Panjurlu dolap, Allizzia Tasarım Allizzia Tasarım Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler Ahşap Beyaz
    Panjurlu dolap, Allizzia Tasarım Allizzia Tasarım Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler Ahşap Beyaz
    Panjurlu dolap, Allizzia Tasarım Allizzia Tasarım Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler Ahşap Beyaz
    Panjurlu dolap
    Lake mutfak, Allizzia Tasarım Allizzia Tasarım MutfakMutfak Malzemeleri Ahşap Gri
    Lake mutfak, Allizzia Tasarım Allizzia Tasarım MutfakDolap & Raflar Ahşap Gri
    Lake mutfak, Allizzia Tasarım Allizzia Tasarım MutfakMutfak Tezgâhları Ahşap Gri
    +1
    Lake mutfak
    Allizzia tasarım, Allizzia Tasarım Allizzia Tasarım MutfakDolap & Raflar Ahşap Beyaz
    Allizzia tasarım, Allizzia Tasarım Allizzia Tasarım Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar Ahşap Beyaz
    Allizzia tasarım, Allizzia Tasarım Allizzia Tasarım Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler Ahşap Siyah
    Allizzia tasarım
    Hepsini göster: 34 proje

    37 yıl önce başladığımız bu yolculukta, binlerce müşterimizin hayatına dokunduk. Yaşamdan zevk alanlar için ürettik ve üretmeye, hayatınıza dokunmaya devam ediyoruz.

    Hizmetler
    • Ev dekorasyon
    • mobilya
    • stand
    • avm stand
    • bebek odası
    • genç odası
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    • lake kapı
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    • cam tuğla
    • salon tasarımı
    • Hepsini göster: 22 hizme
    Hizmet alanları
    • Mobilya
    • dekorasyon
    • özel ölçü mobilya
    • tasarım
    • büro mobilya
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    • dolap
    • vestiyer
    • mutfak
    • mutfakdolabı
    • salıncak
    • ahşap
    • Hepsini göster: 29 hizmet alanı
    Adres
    Barbaros mahallesi 1.cadde no 32 osmangazi
    16245 Bursa
    Türkiye
    +90-5414108264 www.allizzia.com

    Değerlendirmeler

    Allizzia Tasarım Allizzia Tasarım
    Mutfak dolapları ırz yapıldı teşekkür ederiz
    neredeyse 3 yıl önce
    Proje tarihi: Haziran 2019
    Düzenle
    Allizzia Tasarım Allizzia Tasarım
    Dolap yaptırdık herşey planlı ve projeye bağlı gelişti teşekkür ederiz
    neredeyse 3 yıl önce
    Proje tarihi: Mayıs 2019
    Düzenle
    Zeynep Kartal Zeynep Kartal
    Yapılan çizimler modellemeleri ve uygulanan ürünler sorunsuzdu teşekkür ederim
    3 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Eylül 2018
    Düzenle
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