Allizzia tasarım

37 yıl önce başladığımız bu yolculukta, binlerce müşterimizin hayatına dokunduk. Yaşamdan zevk alanlar için ürettik ve üretmeye, hayatınıza dokunmaya devam ediyoruz.
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- genç odası
- lake mobilya
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- mutfak dolabı
- lake mutfak
- masa takımı
- seperatör
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- mutfakdolabı
- salıncak
- ahşap
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- Adres
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Barbaros mahallesi 1.cadde no 32 osmangazi
16245 Bursa
Türkiye
+90-5414108264 www.allizzia.com