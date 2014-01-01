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Eliz Tree Interior Design
Mobilya & Aksesuarlar Antalya
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Değerlendirmeler (10)
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    • Eliz Tree Interior Design
    Eliz Tree Interior Design
    Eliz Tree Interior Design
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    Antalya merkezli tasarım, proje ve uygulama firmamız Eliztree Interior Design2014 yılında iç tasarım ve dekorasyon sektörüne yeni bir soluk getirmek amacıyla kurulmuştur. Eliztree olarak usta sanatkârlarımızın ürettiği yarı doğal yapay ağaç, bitki ve saksı modellerimizle mekânların tasarım ve uygulama projelerini hayata geçiriyor ve gerçeğini aratmayan bu ürünlerle yaşam alanlarınıza doğayı getiriyoruz.


    Eliztree Interior Design olarak tesislerimizde tamamen el yapımı olarak üretilen tasarımlarımızla tüm iç ve dış mekânları hem gözünüze hem de ruhunuza hitap eden canlı ve doğal alanlara dönüştürebileceğiniz bir ürün gamı sunuyoruz. Bu hedefle çalışma ve yaşam alanlarını, doğanın enerjisi ile buluşturmak isteyen botanik tutkunlarına yönelik görsel olarak eşsiz ürün yelpazemizle dekorasyon sektörüne ilk adımımızı attık.


    Dikey bahçe, duvar süsü ve kapı çelengi gibi doğal tasarımlarımızla özgün ve iç açıcı bir görsel şölen sunarken, doğanın bir parçası olan insanoğlunun her alanda evinde gibi hissetmesine yardım etmek istiyoruz.


    Canlısından ayırt etmekte zorlanacağınız birinci sınıf malzemelerden üretilen yarı doğal ağaçlarımızla yaşam alanlarınızı dekore ediyoruz.


    25 yıllık tecrübemizle alanında uzman sanatkârlarımızın elinde şekil bulan yapay ağaç ve saksı tasarımlarımız her türlü mekâna uyum sağlayabilen görsel olarak rakipsiz dekoratif aksesuarlardır. Eliztree Interior Design kurulduğu günden beri kaliteli hizmet anlayışıyla fark yaratan bir şirket olmuştur ve müşterilerimize daha kaliteli ve doğayı yansıtan ürünler sunmak için her gün daha fazla çalışıyoruz.


    Size, dekorasyon alanında Türkiye’nin en güzel ve kaliteli yarı doğal ağaç tasarımlarının yanı sıra dikey bahçe, tablo ve saksı modellerimizle yüzlerce seçenek sunuyoruz ve çalışma ortamlarınız ve yaşam alanlarınız için ihtiyaç duyduğunuz dekoratif aksesuarlara kolayca ulaşmanızı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz.


    Ofis, otel, restoran ve AVM gibi toplu kullanım alanlarıyla ilgili firma bazında ve kişiye özel tasarım projelerimizle ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan uzman kadromuzla müşterilerimizin her aşamada yanındayız.


    Eliztree ile doğa her zaman yanınızda!

    Hizmetler
    • Dekoratif ağaç tasarımı
    • Dikey bahçe tasarımları
    • İç dekorasyon
    • Saksı tasarım ve üretim
    Hizmet alanları
    • İç tasarım
    • mimari tasarım
    • dekorasyon
    • iç ve dış mekanlara dekoratif ağaç tasarımları sağlama
    • Antalya
    Adres
    Yenigöl, Defne Sk. no:25, 07100 Muratpaşa/Antalya
    07200 Antalya
    Türkiye
    +90-2423227752 www.eliztree.com
    Yasal mülkiyet

    Tamamı Eşsiz & Patentli Ürünler

    Değerlendirmeler

    Mehmet Çömek
    Yapay ağaç veya çiçek almak isteyenler için mükemmel bir firma. Ürünleri gerçekten çok kaliteli ve şık, dekoratif aksesuar almak isteyen herkese tavsiye ederim.
    yaklaşık 1 yıl önce
    Süheyb YÜCE
    Anneler günü için tavsiye üzerine sipariş verdim ama gerçekten çok güzeller iyi ki de almışım en güzel yanı da yapay tasarımların canlı gibi orijinal durması ama solma derdi bakım derdi olmaması kesinlikle yapay tasarımlardan tavsiye ederim ben kahve ağacı aldım çok memnun kaldık.
    yaklaşık 1 yıl önce
    Münibe TEKİN
    Arkadaşım için ev hediyesi arıyordum, internetten olduğu için başta tereddüt etmiştim ama iyi ki de almışım, gerçekten fotoğraflarda göründüğünden daha hoş bir tasarıma sahip, en güzel yanı da her yerde aynı üründen bulunmaması 🤭🥰👍🏻
    yaklaşık 1 yıl önce
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