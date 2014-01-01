Eliz Tree Interior Design

Antalya merkezli tasarım, proje ve uygulama firmamız Eliztree Interior Design, 2014 yılında iç tasarım ve dekorasyon sektörüne yeni bir soluk getirmek amacıyla kurulmuştur. Eliztree olarak usta sanatkârlarımızın ürettiği yarı doğal yapay ağaç, bitki ve saksı modellerimizle mekânların tasarım ve uygulama projelerini hayata geçiriyor ve gerçeğini aratmayan bu ürünlerle yaşam alanlarınıza doğayı getiriyoruz.





Eliztree Interior Design olarak tesislerimizde tamamen el yapımı olarak üretilen tasarımlarımızla tüm iç ve dış mekânları hem gözünüze hem de ruhunuza hitap eden canlı ve doğal alanlara dönüştürebileceğiniz bir ürün gamı sunuyoruz. Bu hedefle çalışma ve yaşam alanlarını, doğanın enerjisi ile buluşturmak isteyen botanik tutkunlarına yönelik görsel olarak eşsiz ürün yelpazemizle dekorasyon sektörüne ilk adımımızı attık.





Dikey bahçe, duvar süsü ve kapı çelengi gibi doğal tasarımlarımızla özgün ve iç açıcı bir görsel şölen sunarken, doğanın bir parçası olan insanoğlunun her alanda evinde gibi hissetmesine yardım etmek istiyoruz.





Canlısından ayırt etmekte zorlanacağınız birinci sınıf malzemelerden üretilen yarı doğal ağaçlarımızla yaşam alanlarınızı dekore ediyoruz.





25 yıllık tecrübemizle alanında uzman sanatkârlarımızın elinde şekil bulan yapay ağaç ve saksı tasarımlarımız her türlü mekâna uyum sağlayabilen görsel olarak rakipsiz dekoratif aksesuarlardır. Eliztree Interior Design kurulduğu günden beri kaliteli hizmet anlayışıyla fark yaratan bir şirket olmuştur ve müşterilerimize daha kaliteli ve doğayı yansıtan ürünler sunmak için her gün daha fazla çalışıyoruz.





Size, dekorasyon alanında Türkiye’nin en güzel ve kaliteli yarı doğal ağaç tasarımlarının yanı sıra dikey bahçe, tablo ve saksı modellerimizle yüzlerce seçenek sunuyoruz ve çalışma ortamlarınız ve yaşam alanlarınız için ihtiyaç duyduğunuz dekoratif aksesuarlara kolayca ulaşmanızı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz.





Ofis, otel, restoran ve AVM gibi toplu kullanım alanlarıyla ilgili firma bazında ve kişiye özel tasarım projelerimizle ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan uzman kadromuzla müşterilerimizin her aşamada yanındayız.





Eliztree ile doğa her zaman yanınızda!