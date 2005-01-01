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Yılmaz Yapı ve Dekorasyon
İnşaat Şirketleri Bahçelievler
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    • Dekorasyon sektöründe 2005 Yılından bu yana faaliyet

    göstermekte olan Yılmaz Yapı Ve Dekorasyon firması, PVC doğrama Pimapen Tamiri hizmetlerinin yanı sıra, ev iş yeri dekorasyon konularında kurumsal referansları ve müşteri memnuniyeti ilkesi ile çalışmalarına devam etmektedir.

    Hizmet misyonu açısından Yılmaz Dekorasyon; araştırma geliştirme faaliyetleri ile müşterilerinin farklı talep ve ihtiyaçlarına uygun, dünya standartlarında mimari ve tasarım oluşturmaktıadır.Yenilik ve teknolojik gelişmeleri takip ederek tasarım ve hizmet kalitesini sürekli artırmaktır.

    Dekorasyon sektöründe bir ilki gerçekleştirerek ofis projesini hayata geçiren Yılmaz Dekorasyon siz değerli müşterilerimizin güveni ve desteği ile daha çok ilerleme hedefi belirlemiştir. Modern dünyanın hızla gelişen teknolojiyle uyum sağladığı çağda, etkileyici projelere imza atan ve bu projelerinde modern, özgün ve uzun ömürlü tasarımlarla süsleyen  Yılmaz Dekorasyon, ev banyo ofis mutfak ve dekorasyon çözümü gerektiren tüm hizmet arayışlarınızda güvenilir çözüm ortağınız olmaya kararlıdır.

    Hizmet alanları
    Bahçelievler
    Adres
    Zafer Mah. Güney Sok. No:12 Yenibosna, Bahçelievler, İstanbul
    34188 Bahçelievler
    Türkiye
    +90-2126398338 www.yilmazdekor.com
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