Flowerbox Türkiye

Flowerbox, canlı ve doğal bitkiler kullanılarak doğanın benzersiz güzelliklerini yaşam alanlarımıza taşıyan, yepyeni bir dekorasyon modelidir.

Bu model, her geçen gün “Gri”leşen çevremizin doğurduğu “Yeşil” ihtiyacını, alışılagelmiş dekorasyon yöntemlerine bir alternatif olarak sunmaktadır.Dekorasyona farkı bir ara yüz getirmeyi hedefleyen Flowerbox, yer kaplayan saksıları vb. eşyaları kaldırarak alan yerleşimine kolaylık sağlamaktadır.FLOWERBOX, "Tasarım ruhu"Bu estetik, doğal ve zarif tasarımlar ister sizin yaratıcılığınızla, isterseniz bizim konsept modellerimizle oluşmaktadır.Geniş ürün yelpazemizi keşfedip, en keyifli renklerin ve en özel çiçeklerin bu ayrıcalıklı buluşmasına katkıda bulunarak, siz de kendi Flowerbox tasarımınızı yaratabilirsiniz..Flowerbox ile yaşam alanınıza uygun tasarımları kendi yaratıcılığınızı kullanarak oluşturmak için "Kendiniz Tasarlayın" uygulaması sizleri bekliyor...FLOWERBOX, "Çeşit keyfini yaşayın"Malzemeleri, renkleri, çeşitleri, aksesurları ve yüzlerce bitki seçeneği ile Flowerbox tasarım ağı sonsuza kadar ulaşır. Doğanın eşsiz güzelliklerini Karton, Seramik, Çelik ve Metalik modelleri ile süsleyen Flowerbox çeşitleri, yaşam alanlarınızı doğa ile dekore etmenizi sağlar.FLOWERBOX, "Çevreye saygılı"Flowerbox tasarımlarında kullanılan tüm malzemeler ekolojiktir ve doğada %100 geri dönüşümlüdür.Bitkilerimiz arasında sahte, plastik ve yapma çiçek bulunmamaktadır.