Park Bahçe Heykelleri

Hakkımızda

Polyester Ürünleri 1992 yılında Ankara Esenboğa Akyurt ilçesinde kurulmuştur.Polyester Ürünleri bir aile firmasıdır.Firmamız açık ve kapalı alan olmak üzere 50000 m2 kendi arazimiz üzerinde üretimini devam ettirmektedir.15 yıllık tecrübesi ile Bahçe ve Çevre düzenleme sektörünün lider kuruluşlarından birisi olan Polyester Ürünleri üretimine çiçeklikler,karolar, kilitli parke, zemin taşları, tel direkleri, beton bahçe çit ve sütunları ile başlamıştır. Polyester Ürünleri ürün yelpazesini sadece bunlarla sınırlı bırakmamış; banklar, oturma grupları, masalar, havuzlar, çeşmeler, aydınlatmalar, heykeller ve bahçe süslerini çeşitlerine ilave etmiştir.Tüm yaşam alanlarını kapsayarak çevre düzenleme ve yerinde imalat sistemiyle doğal ortamına uygun mekanlar yapmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Polyester Ürünleri sadece güzelleştirmek değil çevre ve mal güvenliğiniz için ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Firmamız son 5 yıldır Kent Çevre düzenlemesinde sağlamlığı kanıtlanmış fiberglas teknolojiyi kullanarak gerçek boyutlarda hayvan figürleri ile de çevre düzenlemenize ayrı bir güzellik katmıştır.Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan hayvan figürleri fiberglass, beton ve alçı ile üretilmektedir.Fiberglass dış etkilere son derece dayanıklı bakım istemeyen ve kolay monte edilebileceği için kullanımı rahat, pratik bir malzemedir.Avrupa’da çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Beton ürünlerinin imalatında beyaz çimento, mozaik, mermer tozu, siga ve donatılı puntalı demir kullanılmaktadır.Müşterilerimize demir ve çimentoyu ürün şeklinde sunuyoruz.Ürünler doğal renklerinde boyanmakta ve vernik atılmaktadır. Polyester Ürünleri park ve bahçelerde hayal edebileceğiniz heykel, suni kaya, havuz, şelaleler, köprüler, sütunlar, kapı girişleri gibi pek çok tasarımın üretimini yapar.Üretim grubumuz tasarımcıların hayal edebileceği, anlatabileceği her şeyi üç boyutlu hale getirip somut olarak canlandırabilir.Polyester Ürünleri modelhane, kalıphane ve üretim tesisi yanında proje ve montaj hizmetlerini kendi bünyesinde toplamakta olup her türlü özel çalışmalarda çözüme ortak olmaktadır.Bu da zevkine uygun ortamlar yapmanın diğer bir yardımcı unsurudur. Firmamız bünyesinde imalatını gerçekleştirdiğimiz ürünleri kendi bünyelerinde üretip veya pazarlayacak yurt genelinde bayilikler verecektir.Ürünlerimizi ambar ve kargo ile ambalajlı paletli olarak yurdun bütün bölgelerine sevk edebiliriz.Fiyatlarımızı telefon, e-mail, faks ile öğrenebilirsiniz. Polyester Ürünleri üretimde kusursuz hizmet akışını sağlamak için yenilikleri sürekli takip ederek uygulamaya koymaktadır.Sizlerden aldığı güçle yine sizlere yeni tasarımları ve ürün çeşitlerini sunabilmek için üretimini kararlılık ve yeniliklerle sürdürmektedir. Firma stratejimiz park, bahçe ve çevre düzenleme ile ilgili tüm ürünlerin zengin çeşitleri bir arada müşterilerimizin hizmetine sunmaktadır. Üretimde başarı ve sürekliliğin teminatı hizmette dürüstlük ve kalitedir. Polyester Ürünleri’na gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteğinizden ötürü teşekkür eder sizlere bugünkü gibi gelecekte de hizmet vermekten memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isteriz. Güzel beldenizi, bahçenizi ürünlerimiz ile daha da güzelleştirmek istiyoruz.Lütfen geniş bilgi için bizleri arayınız.