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Muhit Mimarlık
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Ziya Bey Apartmanı, Muhit Mimarlık Muhit Mimarlık Apartman
    Ziya Bey Apartmanı, Muhit Mimarlık Muhit Mimarlık Apartman
    Ziya Bey Apartmanı, Muhit Mimarlık Muhit Mimarlık Apartman
    +3
    Ziya Bey Apartmanı
    Pendik Saray Evleri, Muhit Mimarlık Muhit Mimarlık Apartman
    Pendik Saray Evleri

    Muhit Mimarlık, hızla değişmekte olan bir ülkede piyasa taleplerine uyum gösterip çağdaş hayatın ihtiyaçlarını karşılayabilecek işlevsel, yaratıcı, kentle uyumlu mimari çözümler üretmeyi amaçlar.

    Ağırlıklı olarak İş yeri ve Konut mekanları üzerine uzmanlaşan Muhit Mimarlık, kentsel dönüşüm projelerinden ürün tasarımına kadar geniş bir alanda faaliyet gösterir.

    Muhit Mimarlık, konsept tasarımdan uygulama aşamasına kadar tasarlama ve uygulama alanında birçok katmanı sizin için gerçeğe dönüştürür.

    Hizmetler
    Mimari Proje – İç Mimari Proje – Kentsel Dönüşüm Projesi – Taahhüt
    Hizmet alanları
    İstanbul
    Adres
    Hasanpaşa mah. Kurbağalıdere cad. Altunel İş Hanı No:51-53/43
    34722 İstanbul
    Türkiye
    +90-5385699880 www.muhitmimarlik.com
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