Özyüksel Mobilya, 1978 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar üretim anlayışı, ürün çeşitliliği,hizmet anlayışı, bünyesinde bulundurduğu markalar ve kalitesi açısından Kuzey Kibris'ta mobilya, aksesuar, ahsap ve dekorasyon sektörünün önde gelenleri arasında yer almıştır.

Özyüksel Mobilya toplam 5000 m² kapalı alan üzerindeki üretim tesisinde sahip olduğu bilinç ile her yıl gelişen şartlara uygun üretim yapmaktadır.

Firmamız, ayrıca Türkiye, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden ithal ettiği seçkin marka ürünleriyle geniş bir koleksiyona sahiptir. Bu anlamda da ülke genelinde dört mağazasında halkımıza hizmet vermektedir.

Özyüksel Mobilya üretim ve ithalat yelpazesinde yer alan ev, bahçe ve ofis mobilya ve aksesuarlarını, mağazalarında ve katıldığı fuarlarda yurtiçi ve yurtdışındaki kullanıcıların beğenisine sunmaktadır. Özyüksel Mobilya, mekanlara göre değişen ve çeşitlenen kullanıcı ihtiyaçlarını ve zevklerini göz önünde bulundurarak, her türlü mobilya tasarımlarını hayata geçirmektedir. Standart üretimin yanı sıra tecrübeli mimari kadrosu ile iş merkezleri, konferans salonları, sağlık yapıları, bankalar ve oteller gibi uzmanlık gerektiren büyük kapsamlı projelerin komple dekorasyon ve tefriş işlerinin hizmetini de vermektedir.

Şirketimiz bu anlamda, değişen ve gelişen rekabet ortamında, koşulsuz müşteri memnuniyet ve mutluluğu ilkesi ile müşterilerine sınırsız ürün ve hizmeti en iyi sekilde sunmaktadır.