현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Özyüksel Mobilya
Mobilya & Aksesuarlar Lefkosa
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Özyüksel Mobilya, Özyüksel Mobilya Özyüksel Mobilya Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Özyüksel Mobilya, Özyüksel Mobilya Özyüksel Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Özyüksel Mobilya, Özyüksel Mobilya Özyüksel Mobilya Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    +3
    Özyüksel Mobilya

    Özyüksel Mobilya, 1978 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar üretim anlayışı, ürün çeşitliliği,hizmet anlayışı, bünyesinde bulundurduğu markalar ve kalitesi açısından Kuzey Kibris'ta mobilya, aksesuar, ahsap ve dekorasyon sektörünün önde gelenleri arasında yer almıştır.

    Özyüksel Mobilya toplam 5000 m² kapalı alan üzerindeki üretim tesisinde sahip olduğu bilinç ile her yıl gelişen şartlara uygun üretim yapmaktadır.

    Firmamız, ayrıca Türkiye, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden ithal ettiği seçkin marka ürünleriyle geniş bir koleksiyona sahiptir. Bu anlamda da ülke genelinde dört mağazasında halkımıza hizmet vermektedir.

    Özyüksel Mobilya üretim ve ithalat yelpazesinde yer alan ev, bahçe ve ofis mobilya ve aksesuarlarını, mağazalarında ve katıldığı fuarlarda yurtiçi ve yurtdışındaki kullanıcıların beğenisine sunmaktadır. Özyüksel Mobilya, mekanlara göre değişen ve çeşitlenen kullanıcı ihtiyaçlarını ve zevklerini göz önünde bulundurarak, her türlü mobilya tasarımlarını hayata geçirmektedir. Standart üretimin yanı sıra tecrübeli mimari kadrosu ile iş merkezleri, konferans salonları, sağlık yapıları, bankalar ve oteller gibi uzmanlık gerektiren büyük kapsamlı projelerin komple dekorasyon ve tefriş işlerinin hizmetini de vermektedir. 

    Şirketimiz bu anlamda, değişen ve gelişen rekabet ortamında, koşulsuz müşteri memnuniyet ve mutluluğu ilkesi ile müşterilerine sınırsız ürün ve hizmeti en iyi sekilde sunmaktadır.

    Hizmetler
    Özyüksel Mobilya, Mobilyada Hayalleriniz. . .
    Hizmet alanları
    kıbrıs ve Turkiye
    Adres
    Sht. Mustafa Ruso Caddesi No.104 / K.Kaymakli
    99010 Lefkosa
    Türkiye
    +90-3922283376 www.ozyukselmobilya.com

    Değerlendirmeler

    Burçin Boran
    3 yıldan fazla önce
    abdalla eltahir
    Seks için iyi bir yer
    yaklaşık 4 yıl önce
    hüseyin cengiz
    Güler yüzlü personeliyle görülmesi gereken güzel bir yer.
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element