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1001 ŞEHİR MOBİLYALARI PARK VE BAHÇE EKİPMANLARI
Bahçe Ürünleri İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

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    • DÖKÜM BAHÇE ÇEŞMELERİ, 1001 ŞEHİR MOBİLYALARI PARK VE BAHÇE EKİPMANLARI 1001 ŞEHİR MOBİLYALARI PARK VE BAHÇE EKİPMANLARI Modern Bahçe
    DÖKÜM BAHÇE ÇEŞMELERİ, 1001 ŞEHİR MOBİLYALARI PARK VE BAHÇE EKİPMANLARI 1001 ŞEHİR MOBİLYALARI PARK VE BAHÇE EKİPMANLARI Modern Bahçe
    DÖKÜM BAHÇE ÇEŞMELERİ, 1001 ŞEHİR MOBİLYALARI PARK VE BAHÇE EKİPMANLARI 1001 ŞEHİR MOBİLYALARI PARK VE BAHÇE EKİPMANLARI Modern Bahçe
    +27
    DÖKÜM BAHÇE ÇEŞMELERİ

    1001 Şehir Mobilyaları şehir mobilyası sektöründe öncü firmadır. Başlıca ürettiğimiz ürünler döküm ayaklı oturma bankları, ahşap oturma bankları, beton oturma bankları, park ve bahçe çöp kovaları, beton donatılı saksı ve çiçeklikler, döküm yol babaları, sınır elemanları ve dekoratif döküm çeşmeleri.

    Hizmetler
    • Döküm bahçe çeşmesi
    • oturma bankları
    • çöp kovaları.
    • metal bahçe mobilyaları
    • ahşap çöp kovası
    • dış mekan çöp kovası
    • döküm ayaklı oturma bankı
    • ahşap oturma bankı
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    • Park ve Bahçe Ekipmanları
    • Şehir Mobilyaları
    Adres
    HİDİV KASRI CADDESİ NUSRETBEY SOKAK NO:19 KANLICA BEYKOZ
    34810 İstanbul
    Türkiye
    +90-2166141001 www.1001sehir.com.tr

    Değerlendirmeler

    Meltem Özdilek
    Dış mekan çöp kovalarında satın aldım, teşekkürler.
    neredeyse 4 yıl önce
    Hikmet Çelik
    İzmir Bornova'daki evimizin bahçesine ayaklı döküm çeşme aldık. Fiyat uygun, hızlı ve güvenli. Teşekkürler 1001 Şehir Mobilyaları.
    yaklaşık 4 yıl önce
    Barış Gökdemir
    Süper modeller var çok kaliteli tavsiye ederim..
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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