1001 ŞEHİR MOBİLYALARI PARK VE BAHÇE EKİPMANLARI

1001 Şehir Mobilyaları şehir mobilyası sektöründe öncü firmadır. Başlıca ürettiğimiz ürünler döküm ayaklı oturma bankları, ahşap oturma bankları, beton oturma bankları, park ve bahçe çöp kovaları, beton donatılı saksı ve çiçeklikler, döküm yol babaları, sınır elemanları ve dekoratif döküm çeşmeleri.
- Hizmetler
- Döküm bahçe çeşmesi
- oturma bankları
- çöp kovaları.
- metal bahçe mobilyaları
- ahşap çöp kovası
- dış mekan çöp kovası
- döküm ayaklı oturma bankı
- ahşap oturma bankı
- Hepsini göster: 8 hizme
- Hizmet alanları
- Park ve Bahçe Ekipmanları
- Şehir Mobilyaları
- Adres
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HİDİV KASRI CADDESİ NUSRETBEY SOKAK NO:19 KANLICA BEYKOZ
34810 İstanbul
Türkiye
+90-2166141001 www.1001sehir.com.tr