BUKET UÇAR STUDIO

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Bir ev yaptırmak, müstakil bir eve sahip olmak, evimizin mimarisinden peyzajına, zemininden çatısına her şeyini kendi zevkimize göre yapmak hepimizin ortak hayalidir.
Bir ev satın alma aşamasına gelmek bir çoğumuz için hayattaki en mutlu anlardan biri. Konut fiyatlarının alıp başını gittiği, apartman dairelerinin küçüldükçe küçüldüğü günümüzde gönlümüze göre, içimize sinen ve aynı zamanda bütçe…