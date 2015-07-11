Cevher Üretim Peyzaj İnşaat ve Gıda Ltd. Şti.

1990 yılından bu yana, peyzaj ve inşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren firmamız, yaptığı AR-GE çalışmalarıyla,

ürün çeşitliliğiyle sektörünün öncüsüdür. Her geçen gün artan ürün çeşidiyle, siz değerli müşterilerine çözüm ortağı olmaktadır. Ürün portföyümüzde olmayan ürünleri bile, en kısa sürede talebinize uygun bir şekilde imal etmemiz, sektörümüze verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Gelecek nesillere sağlıklı ve güzel bir dünya bırakabilmek için, gelirimizin önemli bir bölümünü AR-GE çalışmalarına ayırmaktayız. Doğadaki materyallerin sonsuz bir rezerve sahip olmadığının bilinciyle, kalitemizi ve araştırmalarımızı en yüksek seviyede tutmaktayız. En yakın rakibimizin 2 katı ürün çeşitliliğine sahibiz, olmaya da devam edeceğiz.

" Rekabet fiyatla değil, kaliteyle yapılır." ilkesiyle yolumuza devam edeceğiz.