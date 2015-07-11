현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Cevher Üretim Peyzaj İnşaat ve Gıda Ltd. Şti.
Bahçe Ürünleri Konya
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • PARK YASAK TAŞLARI, Cevher Üretim Peyzaj İnşaat ve Gıda Ltd. Şti. Cevher Üretim Peyzaj İnşaat ve Gıda Ltd. Şti. BahçeAksesuarlar & Dekorasyon Demirli Beton Beyaz
    PARK YASAK TAŞLARI, Cevher Üretim Peyzaj İnşaat ve Gıda Ltd. Şti. Cevher Üretim Peyzaj İnşaat ve Gıda Ltd. Şti. BahçeAksesuarlar & Dekorasyon Demirli Beton Beyaz
    PARK YASAK TAŞLARI, Cevher Üretim Peyzaj İnşaat ve Gıda Ltd. Şti. Cevher Üretim Peyzaj İnşaat ve Gıda Ltd. Şti. BahçeAksesuarlar & Dekorasyon Demirli Beton Bej
    +1
    PARK YASAK TAŞLARI
    BETON SAKSI - ÇİÇEKLİK, Cevher Üretim Peyzaj İnşaat ve Gıda Ltd. Şti. Cevher Üretim Peyzaj İnşaat ve Gıda Ltd. Şti. BahçeSaksı & Vazolar
    BETON SAKSI - ÇİÇEKLİK, Cevher Üretim Peyzaj İnşaat ve Gıda Ltd. Şti. Cevher Üretim Peyzaj İnşaat ve Gıda Ltd. Şti. BahçeSaksı & Vazolar
    BETON SAKSI - ÇİÇEKLİK, Cevher Üretim Peyzaj İnşaat ve Gıda Ltd. Şti. Cevher Üretim Peyzaj İnşaat ve Gıda Ltd. Şti. BahçeSaksı & Vazolar
    BETON SAKSI - ÇİÇEKLİK
    BAHÇE ÇEŞMELERİ, Cevher Üretim Peyzaj İnşaat ve Gıda Ltd. Şti. Cevher Üretim Peyzaj İnşaat ve Gıda Ltd. Şti. BahçeAksesuarlar & Dekorasyon Demirli Beton Beyaz
    BAHÇE ÇEŞMELERİ, Cevher Üretim Peyzaj İnşaat ve Gıda Ltd. Şti. Cevher Üretim Peyzaj İnşaat ve Gıda Ltd. Şti. BahçeAksesuarlar & Dekorasyon Demirli Beton Beyaz
    BAHÇE ÇEŞMELERİ, Cevher Üretim Peyzaj İnşaat ve Gıda Ltd. Şti. Cevher Üretim Peyzaj İnşaat ve Gıda Ltd. Şti. BahçeAksesuarlar & Dekorasyon Demirli Beton Beyaz
    +9
    BAHÇE ÇEŞMELERİ

    1990 yılından bu yana, peyzaj ve inşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren firmamız, yaptığı AR-GE çalışmalarıyla,
    ürün çeşitliliğiyle sektörünün öncüsüdür. Her geçen gün artan ürün çeşidiyle, siz değerli müşterilerine çözüm ortağı  olmaktadır. Ürün portföyümüzde olmayan ürünleri bile, en kısa sürede talebinize uygun bir şekilde imal etmemiz, sektörümüze verdiğimiz önemin bir göstergesidir.    Gelecek nesillere sağlıklı ve güzel bir dünya bırakabilmek için, gelirimizin önemli bir bölümünü AR-GE çalışmalarına ayırmaktayız. Doğadaki materyallerin sonsuz bir rezerve sahip olmadığının bilinciyle, kalitemizi ve araştırmalarımızı en yüksek seviyede tutmaktayız.    En yakın rakibimizin 2 katı ürün çeşitliliğine sahibiz, olmaya da devam edeceğiz.

       " Rekabet fiyatla değil, kaliteyle yapılır." ilkesiyle yolumuza devam edeceğiz.

    Hizmetler
    Peyzaj ve İnşaat Malzemeleri İmalatı
    Hizmet alanları
    • dekorasyon
    • peyzaj
    • inşaat
    • kültür taşı
    • Konya
    Adres
    Tatlıcak Mah. KONİMSAN Sanayi Sitesi. Üçkuyulu Sok. No:5
    42030 Konya
    Türkiye
    +90-3323551485 www.cevherpeyzaj.com

    Değerlendirmeler

    Mehmet emin Ateş
    Mükembel bir işcilik
    2 yıldan fazla önce
    Tahir Hacıoğllu
    Ürünleri pahalı ve dandik.Tavsiye etmiyorum.
    yaklaşık 2 yıl önce
    can cano
    saygısız vasat sıradan tavsiye etmem asla
    1 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element