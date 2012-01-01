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Duvka
Duvar Kağıdı & Boyamaları İstanbul
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    Duvka
    Duvka
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    Yaşadığımız yüzyılda zaman ve kavramlar hızla değişmektedir ve bu değişimle birlikte iç mimarı anlayışı da günümüz yaşam standartlarına göre hızla değişmektedir. Biz de www.duvka.com olarak bu değişim çerçevesinde 2012 yılında duvar dekorasyonu sektörüne girerek kişiye özel ölçülerde istediği yüksek çözünürlükte bir fotoğraf, illustratör gibi objeleri yüksek çözünürlükte 2540 dp fotoğraf kalitesine yakın katilede baskı yaparak müşterilerimizin adreslerine kargo yapıyoruz. Hedefimiz; uzun yıllar sektörde kalarak daha yeni modern 3 Boyutlu Duvar Kağıtları ile yaşam alanlarınızın kalitesini artırıyoruz...

    Hizmetler
    Kişiye özel ölçülerde 3 boyutlu duvar kağıdı imalatı.
    Hizmet alanları
    İstediğiniz ölçülerde istediğiniz manzarayı duvar kağıdına yüksek çözünürlükte baskı yapıyoruz.
    Şirket ödülleri
    Bizim için en büyük ödül müşterilerimizin memnuniyetlerini bildirdikleri telefon ve mesajlardır.
    Adres
    Örnektepe Mah. Beyoğlu
    34445 İstanbul
    Türkiye
    +90-5326763383 www.duvka.com
    Yasal mülkiyet

    Mustafa ÖZEL. www.evniyol.com ve www.duvka.com ve www.duvar34.com editörü ve genel yayın yönetmenidir.

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