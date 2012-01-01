Yaşadığımız yüzyılda zaman ve kavramlar hızla değişmektedir ve bu değişimle birlikte iç mimarı anlayışı da günümüz yaşam standartlarına göre hızla değişmektedir. Biz de www.duvka.com olarak bu değişim çerçevesinde 2012 yılında duvar dekorasyonu sektörüne girerek kişiye özel ölçülerde istediği yüksek çözünürlükte bir fotoğraf, illustratör gibi objeleri yüksek çözünürlükte 2540 dp fotoğraf kalitesine yakın katilede baskı yaparak müşterilerimizin adreslerine kargo yapıyoruz. Hedefimiz; uzun yıllar sektörde kalarak daha yeni modern 3 Boyutlu Duvar Kağıtları ile yaşam alanlarınızın kalitesini artırıyoruz...