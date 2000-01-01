2000 yılında Murat KOYUNCUOĞLU tarafından kurulan ELİT KROM başta ege bölgesi olmak üzere TÜRKİYE'nin her bölgesinde paslanmaz merdiven ve balkon korkuluk imalatı ve montajı yapmaktadır müşterilerimizin kişiye özel paslanmaz masa sehpa kapı sundurma gibi ürünlerin imalatı yapmaktayız
- Hizmetler
- paslanmaz ile ilgili her ürün
- Hizmet alanları
- merdiven balkon korkuluk ve özel imalatlar
- İzmir
- Şirket ödülleri
- KAGİAD
- Adres
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5733 SK NO : 131 / A KARABAĞLAR / İZMİR
35500 İzmir
Türkiye
+90-5332479924 www.elitkrom.com.tr