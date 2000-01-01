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ELİT KROM
Merdiven ve Korkuluklar İzmir
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Değerlendirmeler (2)
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    • ELİT KROM
    ELİT KROM
    ELİT KROM
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    2000 yılında Murat KOYUNCUOĞLU tarafından kurulan ELİT KROM başta ege bölgesi olmak üzere TÜRKİYE'nin her bölgesinde paslanmaz merdiven ve balkon korkuluk imalatı ve montajı yapmaktadır müşterilerimizin kişiye özel paslanmaz masa sehpa kapı sundurma gibi ürünlerin imalatı yapmaktayız 

    Hizmetler
    paslanmaz ile ilgili her ürün
    Hizmet alanları
    • merdiven balkon korkuluk ve özel imalatlar
    • İzmir
    Şirket ödülleri
    KAGİAD 
    Adres
    5733 SK NO : 131 / A KARABAĞLAR / İZMİR
    35500 İzmir
    Türkiye
    +90-5332479924 www.elitkrom.com.tr

    Değerlendirmeler

    hakankuromcu
    yaklaşık 1 yıl önce
    Korucu Demir
    2 yıldan fazla önce
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