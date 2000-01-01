2000 yılında Murat KOYUNCUOĞLU tarafından kurulan ELİT KROM başta ege bölgesi olmak üzere TÜRKİYE'nin her bölgesinde paslanmaz merdiven ve balkon korkuluk imalatı ve montajı yapmaktadır müşterilerimizin kişiye özel paslanmaz masa sehpa kapı sundurma gibi ürünlerin imalatı yapmaktayız