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Albert Genau
Ön & Dış Cepheler Ankara
Genel Bakış 33Projeler (33) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Giyotin Cam Sistemi , Albert Genau Albert Genau Modern Kış Bahçesi
    Giyotin Cam Sistemi , Albert Genau Albert Genau Modern Kış Bahçesi
    Giyotin Cam Sistemi , Albert Genau Albert Genau Modern Kış Bahçesi
    +8
    Giyotin Cam Sistemi
    Architectural Glazing Systems, Albert Genau Albert Genau Balkon
    Architectural Glazing Systems, Albert Genau Albert Genau Balkon
    Architectural Glazing Systems, Albert Genau Albert Genau Balkon
    +21
    Architectural Glazing Systems
    Trabzon, Albert Genau Albert Genau Balkon
    Trabzon, Albert Genau Albert Genau Balkon
    Trabzon, Albert Genau Albert Genau Modern Kış Bahçesi
    +6
    Trabzon
    Sakarya, Albert Genau Albert Genau Balkon
    Sakarya, Albert Genau Albert Genau Balkon
    Sakarya, Albert Genau Albert Genau Balkon
    Sakarya
    Niğde, Albert Genau Albert Genau Balkon
    Niğde, Albert Genau Albert Genau Balkon
    Niğde, Albert Genau Albert Genau Balkon
    Niğde
    Mersin, Albert Genau Albert Genau Modern Kış Bahçesi
    Mersin, Albert Genau Albert Genau Balkon
    Mersin, Albert Genau Albert Genau Balkon
    +6
    Mersin
    Hepsini göster: 33 proje

    İnsanoğlu barınacak bir yere sahip olmasından itibaren yaşadığı mekanı “güzelleştirme”, onu kullanışlı hale getirme, ona değer katma ihtiyacı içindedir. Günümüzde bu beklentiler, insanın yaşamını geçirdiği her yere (konutlara, işyerlerine, restoranlara, alışveriş merkezlerine ve hatta sokaklara) yansımıştır. İnsanlar zamanlarını geçirdikleri tüm mekanların;

    - mimari olarak daha estetik olurken kullanışlılığının da artmasını,

    - tehlikelere karşı daha güvenli olurken şeffaflılığının ve manzarasının en üst düzeyde kalmasını,

    - daha kolay iklimlendirilirken enerji tüketiminin en aza indirecek şekilde çevreye duyarlı hale gelmesini,

    ve benzeri değişimleri talep etmektedirler.

    Bu süregelen ihtiyaçların yarattığı ortamda Albert Genau; inovatif bir öngörü ile yenilikçi mimari yapı donanımları tasarlamak ve bu ürünleri “üretici bayilik” iş modeli ile en uygun şekilde tüketicilere ulaştırmak hedefindedir.

    Albert Genau, Türkiye Cambalkon sektöründe lider ve öncü konumdadır. 30 yıllık bir geçmişe sahip olan Albert Genau, bugüne gelindiğinde, 10 farklı mimari yapı donanımı ile müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Üretici Bayilik iş modelini benimsemiş Albert Genau, bu coğrafya-bağımsız büyüme ile 140'a yakın bayisi bulunmakta ve bu sayı hızla artmaktadır.

    Hizmetler
    • Cambalkon – Katlanır Cam Sistemleri
    • Cephe Vitrin Sistemleri
    • Pencere Sistemleri
    • Pergola Tente Sistemleri
    • Solar Sistemler
    • Cam Kapı Çözümleri
    • Hareketli Duvarlar
    • Korkuluk Sistemleri
    • Cambalkon – Sürgülü Cam Sistemleri
    • Cam Korkuluk Sistemleri
    • Otomatik Cam Sistemleri
    • Giyotin Cam Sistemleri
    • Hareketli Cam Sistemleri
    • Hepsini göster: 13 hizme
    Hizmet alanları
    • cam balkon sistemleri
    • cam balkon
    • cam korkuluk
    • küpeşte
    • katlanır cam
    • sürgülü cam
    • hareketli cam sistemleri
    • ısıcamlı cambalkon
    • giyotin cam
    • otomatik cam
    • cam duvar vitrin sistemleri
    • Hepsini göster: 11 hizmet alanı
    Şirket ödülleri
    • ASO(Ankara Sanayi Odası) İnovasyon Ödülü
    • Anadolu Markaları Ödülü
    Adres
    Mutlukent Mah. 1986. Cad. No:20 Çayyolu
    06810 Ankara
    Türkiye
    +90-3123163000 www.albertgenau.com
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