İnsanoğlu barınacak bir yere sahip olmasından itibaren yaşadığı mekanı “güzelleştirme”, onu kullanışlı hale getirme, ona değer katma ihtiyacı içindedir. Günümüzde bu beklentiler, insanın yaşamını geçirdiği her yere (konutlara, işyerlerine, restoranlara, alışveriş merkezlerine ve hatta sokaklara) yansımıştır. İnsanlar zamanlarını geçirdikleri tüm mekanların;

- mimari olarak daha estetik olurken kullanışlılığının da artmasını,

- tehlikelere karşı daha güvenli olurken şeffaflılığının ve manzarasının en üst düzeyde kalmasını,

- daha kolay iklimlendirilirken enerji tüketiminin en aza indirecek şekilde çevreye duyarlı hale gelmesini,

ve benzeri değişimleri talep etmektedirler.

Bu süregelen ihtiyaçların yarattığı ortamda Albert Genau; inovatif bir öngörü ile yenilikçi mimari yapı donanımları tasarlamak ve bu ürünleri “üretici bayilik” iş modeli ile en uygun şekilde tüketicilere ulaştırmak hedefindedir.

Albert Genau, Türkiye Cambalkon sektöründe lider ve öncü konumdadır. 30 yıllık bir geçmişe sahip olan Albert Genau, bugüne gelindiğinde, 10 farklı mimari yapı donanımı ile müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Üretici Bayilik iş modelini benimsemiş Albert Genau, bu coğrafya-bağımsız büyüme ile 140'a yakın bayisi bulunmakta ve bu sayı hızla artmaktadır.