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Mobilya & Aksesuarlar Sarıyer
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    Tüm Masa ve Sandalye modelleri. Tüm ürünlerde, ücretsiz kargo ve vade farksız 9 taksit avantajı. Eames Sandalyetolix sandalyethonet sandalye gibi klasikleşmiş sandalye modellerinde hızlı gönderim, adetli stok. Tüm toptan ve perakende satışlarda profesyonel hizmet sunuyoruz. Bar sandalyelerinde ise geniş ürün yelpazesine sahibiz. 

    Hizmetler
    Sandalyelerin toptan ve perakende satışı.
    Hizmet alanları
    kağıthane ve sarıyer
    Adres
    maslak mah. sanatkarlar sok. eclipse 2 a 10
    34440 Sarıyer
    Türkiye
    +90-5397391829 e.akdemir08@gmail.com
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