Tüm Masa ve Sandalye modelleri. Tüm ürünlerde, ücretsiz kargo ve vade farksız 9 taksit avantajı. Eames Sandalye, tolix sandalye, thonet sandalye gibi klasikleşmiş sandalye modellerinde hızlı gönderim, adetli stok. Tüm toptan ve perakende satışlarda profesyonel hizmet sunuyoruz. Bar sandalyelerinde ise geniş ürün yelpazesine sahibiz.