midas elk. pazarlama

midas elktr. led aydınaltma sistemleri yerli ve sertıfıklaı olarak led bahçe tasarımları led wallwasher led projektör ledli çim aydınlatması döküm direk döküm çeşme bega tasarımları aplik fener imalatı havuz topları gıbı 3000 bın e yakın tamamı yerlı uretım urunu ımal eden fırmadır
- Hizmetler
- led tasarımları – aydınaltma – dekorasyon
- bina aydınaltma bahçe aksesuarları döküm çeşmeler
- Hizmet alanları
- Aydınlatma
- Çeşme
- direk
- LED
- döküm bahçe çeşmeleri
- istanbul
- Adres
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cebeci mah.2458 sok. no:28 sultangazi istanbul
34270 Istanbul
Türkiye
+90-8503029070 www.midasguvenlik.com
Yasal mülkiyet
midas elktronik 2002 yılı itibari ile midas guvenlik -midas led aydınaltma - midas elktr.pazarlama olarak hızmet sunmaya devam etmektedır