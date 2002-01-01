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midas elk. pazarlama
Bahçe Ürünleri Istanbul
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Projeler

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    • isa çalık, midas elk. pazarlama midas elk. pazarlama Modern Bahçe
    isa çalık, midas elk. pazarlama midas elk. pazarlama Modern Bahçe
    isa çalık, midas elk. pazarlama midas elk. pazarlama Akdeniz Bahçe
    +57
    isa çalık

    midas elktr. led aydınaltma sistemleri yerli ve sertıfıklaı olarak led bahçe tasarımları led wallwasher led projektör ledli çim aydınlatması döküm direk döküm çeşme bega tasarımları aplik fener imalatı havuz topları gıbı 3000 bın e yakın tamamı yerlı uretım urunu ımal eden fırmadır 

    Hizmetler
    • led tasarımları – aydınaltma – dekorasyon
    • bina aydınaltma bahçe aksesuarları döküm çeşmeler
    Hizmet alanları
    • Aydınlatma
    • Çeşme
    • direk
    • LED
    • döküm bahçe çeşmeleri
    • istanbul
    Adres
    cebeci mah.2458 sok. no:28 sultangazi istanbul
    34270 Istanbul
    Türkiye
    +90-8503029070 www.midasguvenlik.com
    Yasal mülkiyet

    midas elktronik 2002 yılı itibari ile midas guvenlik -midas led aydınaltma - midas elktr.pazarlama olarak hızmet sunmaya devam etmektedır

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