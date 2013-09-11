YASEMİN ALTINOK MİMARLIK

Mimari proje ve iç mekan tasarım ve uygulama konularında hizmet vermekteyiz. Konut, villa, otel, ofis, mağaza, dekorasyonu uzmanlık alanlarımızdır. 2011 yılında Mersin'de faaliyetine başlayan Yasemin Altınok Mimarlık, 1990 dan beri süregelen tecrübe ve birikim sonrası kurulmuştur.
- Hizmetler
- Mimari Proje
- İç Mekan Tasarım ve Uygulamaları yapmaktayız.
- Hizmet alanları
- KONUT
- Villa
- OTEL
- OFİS
- mağaza iç mekan
- dış cephe tasarım ve uygulamaları
- Mersin
- Şirket ödülleri
- Sedat Gürel&Güzin Gürel Vakfı Müze ve Kitaplık Proje Yarışması Jüri Özel Ödülü 1989
- Adres
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İnönü Mh. 1401 Sk. No:22 D:1 Yenişehir
33180 Mersin
Türkiye
+90-5375870188 yaseminaltinok.com