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YASEMİN ALTINOK MİMARLIK
Mimarlar Mersin
Genel Bakış 9Projeler (9) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Konut Projesi/ Mersin / Tece, YASEMİN ALTINOK MİMARLIK YASEMİN ALTINOK MİMARLIK
    Konut Projesi/ Mersin / Tece, YASEMİN ALTINOK MİMARLIK YASEMİN ALTINOK MİMARLIK
    Konut Projesi/ Mersin / Tece, YASEMİN ALTINOK MİMARLIK YASEMİN ALTINOK MİMARLIK
    +1
    Konut Projesi/ Mersin / Tece
    Konut Projesi / Düzce, YASEMİN ALTINOK MİMARLIK YASEMİN ALTINOK MİMARLIK
    Konut Projesi / Düzce, YASEMİN ALTINOK MİMARLIK YASEMİN ALTINOK MİMARLIK
    Konut Projesi / Düzce, YASEMİN ALTINOK MİMARLIK YASEMİN ALTINOK MİMARLIK
    +5
    Konut Projesi / Düzce
    Navona Otel / Mersin, YASEMİN ALTINOK MİMARLIK YASEMİN ALTINOK MİMARLIK İç Dekorasyon
    Navona Otel / Mersin, YASEMİN ALTINOK MİMARLIK YASEMİN ALTINOK MİMARLIK Duvar & ZeminDuvar Süsleri
    Navona Otel / Mersin, YASEMİN ALTINOK MİMARLIK YASEMİN ALTINOK MİMARLIK Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    +5
    Navona Otel / Mersin
    Danjel Wedding Mağaza Dekorasyonu, YASEMİN ALTINOK MİMARLIK YASEMİN ALTINOK MİMARLIK İç Dekorasyon
    Danjel Wedding Mağaza Dekorasyonu, YASEMİN ALTINOK MİMARLIK YASEMİN ALTINOK MİMARLIK İç Dekorasyon
    Danjel Wedding Mağaza Dekorasyonu, YASEMİN ALTINOK MİMARLIK YASEMİN ALTINOK MİMARLIK İç Dekorasyon
    +2
    Danjel Wedding Mağaza Dekorasyonu
    F.Ö. Evi, YASEMİN ALTINOK MİMARLIK YASEMİN ALTINOK MİMARLIK Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
    F.Ö. Evi, YASEMİN ALTINOK MİMARLIK YASEMİN ALTINOK MİMARLIK Koridor, Hol & MerdivenlerIşıklandırma
    F.Ö. Evi, YASEMİN ALTINOK MİMARLIK YASEMİN ALTINOK MİMARLIK Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
    +8
    F.Ö. Evi
    Gift Box Hediyelik Eşya Mağazası, YASEMİN ALTINOK MİMARLIK YASEMİN ALTINOK MİMARLIK İç Dekorasyon
    Gift Box Hediyelik Eşya Mağazası, YASEMİN ALTINOK MİMARLIK YASEMİN ALTINOK MİMARLIK İç Dekorasyon
    Gift Box Hediyelik Eşya Mağazası, YASEMİN ALTINOK MİMARLIK YASEMİN ALTINOK MİMARLIK İç Dekorasyon
    Gift Box Hediyelik Eşya Mağazası
    Hepsini göster: 9 proje

    Mimari proje  ve iç mekan  tasarım ve uygulama konularında hizmet vermekteyiz. Konut, villa, otel, ofis, mağaza, dekorasyonu uzmanlık alanlarımızdır. 2011 yılında Mersin'de faaliyetine başlayan Yasemin Altınok Mimarlık, 1990 dan beri süregelen tecrübe ve birikim sonrası kurulmuştur.

    Hizmetler
    • Mimari Proje
    • İç Mekan Tasarım ve Uygulamaları yapmaktayız.
    Hizmet alanları
    • KONUT
    • Villa
    • OTEL
    • OFİS
    • mağaza iç mekan
    • dış cephe tasarım ve uygulamaları
    • Mersin
    Şirket ödülleri
    Sedat Gürel&Güzin Gürel Vakfı Müze ve Kitaplık Proje Yarışması Jüri Özel Ödülü 1989
    Adres
    İnönü Mh. 1401 Sk. No:22 D:1 Yenişehir
    33180 Mersin
    Türkiye
    +90-5375870188 yaseminaltinok.com
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