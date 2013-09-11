YASEMİN ALTINOK MİMARLIK

Türkiye'den kutu gibi 7 mutfak

Diğer odaların dekorasyonu ile kıyasladığımızda mutfak dekorasyonunun çok daha teferruatlı bir iş olduğunu görürüz. Kullanacağımız ekipmanların seçimi, su ve tesisat işleri, elektronik cihazların kurulumu ve yerleşimi ayrı ayrı…

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