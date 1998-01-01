deko dekor firmamiz 1998 yılında ankarada kurulmuştur firmamiz ev dekorasyon hizmet firmasıdır şirketimiz bünyesinde 18 kişi calişmaktadır calişan bütün ustalarımız profosyonel teknik eleman dırlar ustalarımız hebsi usta eğitici belgeliolmakla sanat ların da üstün başarilara iza atmiş olmakla müşteri menmuniyetli eğitimli ler ev dekorasyon nuda evlerinizi harabe olmakla teslim aldığimizda tahüt etiğimiz gü ve zamanında anaktar terslim müşteri menmuniyetli olmakla güzel mekanlara ceviriyoz evinizi güzel ve zengin leştiriyoz
- Hizmetler
- ev dekorasyonnu
- Hizmet alanları
- ev dekorasyonu, teras, ve Ankara
- Şirket ödülleri
- adalet bakanlıği loşmaları oddü ünüvestesi menzunlara der hsyk hrs kadın doğum has
- Adres
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etlik cad özdemir sk no 1/a keçiören ankara
06010 Ankara
Türkiye
+90-3123229197 www.dekodekor.com.tr