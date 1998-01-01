deko dekor firmamiz 1998 yılında ankarada kurulmuştur firmamiz ev dekorasyon hizmet firmasıdır şirketimiz bünyesinde 18 kişi calişmaktadır calişan bütün ustalarımız profosyonel teknik eleman dırlar ustalarımız hebsi usta eğitici belgeliolmakla sanat ların da üstün başarilara iza atmiş olmakla müşteri menmuniyetli eğitimli ler ev dekorasyon nuda evlerinizi harabe olmakla teslim aldığimizda tahüt etiğimiz gü ve zamanında anaktar terslim müşteri menmuniyetli olmakla güzel mekanlara ceviriyoz evinizi güzel ve zengin leştiriyoz