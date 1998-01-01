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deko dekor
Teras, Avlu & Dış Bölgeler Ankara
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    • deko dekor
    deko dekor
    deko dekor
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    deko dekor firmamiz 1998 yılında ankarada kurulmuştur firmamiz ev  dekorasyon hizmet firmasıdır şirketimiz bünyesinde 18 kişi calişmaktadır calişan bütün ustalarımız profosyonel teknik eleman dırlar ustalarımız hebsi usta eğitici belgeliolmakla sanat ların da üstün başarilara iza atmiş olmakla müşteri menmuniyetli eğitimli ler ev dekorasyon nuda evlerinizi harabe olmakla teslim aldığimizda tahüt etiğimiz gü ve zamanında anaktar terslim müşteri menmuniyetli olmakla güzel mekanlara ceviriyoz evinizi güzel ve zengin leştiriyoz

    Hizmetler
    ev dekorasyonnu
    Hizmet alanları
    ev dekorasyonu, teras, ve Ankara
    Şirket ödülleri
    adalet bakanlıği loşmaları oddü ünüvestesi menzunlara der hsyk hrs kadın doğum has
    Adres
    etlik cad özdemir sk no 1/a keçiören ankara
    06010 Ankara
    Türkiye
    +90-3123229197 www.dekodekor.com.tr
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