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By Tasarım
İç Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (4)
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Projeler

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    • By Tasarım

    By Tasarım Siz Müşterilerimizle Kordineli Bir Şekilde Çalişarak Tasarımlarını Sizlerin İstek ve Gereksinimleri Doğrultusunda Estetik,Doğal,Çağdas Fonksiyonel ve Bütçenize Uygun Olarak Oluşturmayı Amaçlar.. Seçkin Çalışan Kadrosu İle Gerek Projelerde Gerekse Bireysel İşlerde Teknolejiyi ve Sektörel Gelişimleri Takip Ederek Müşterilerine En İyi Hizmeti Sunmaktadır.

    Hizmetler
    BY TASARIM ™ ; DEKORASYON / PROJELENDİRME . TASARIM VE UYGULAMA . TADİLAT | İÇ MİMARLIK . EV DEKORASYON | BANYO | MUTFAK DEKORASYON
    Hizmet alanları
    • Ev Dekorasyon
    • İç Mimarlık
    • Tadilat
    • istanbul
    Adres
    ikbal cad. no:104
    34774 Istanbul
    Türkiye
    +90-5323326192 www.bytasarim.net

    Değerlendirmeler

    Sercan Arslan
    neredeyse 3 yıl önce
    Akın Yapı ™
    neredeyse 3 yıl önce
    Dyk Kmrt
    neredeyse 3 yıl önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
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