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304 Plus Paslanmaz Metal Dekorasyon
Dekoratörler Istanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (4)
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Projeler

Yeni proje
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    • Korkuluk, 304 Plus Paslanmaz Metal Dekorasyon 304 Plus Paslanmaz Metal Dekorasyon Ticari alanlar Demir/Çelik Metalik/Gümüş
    Korkuluk
    Duş sürgü sistemi, 304 Plus Paslanmaz Metal Dekorasyon 304 Plus Paslanmaz Metal Dekorasyon BanyoKüvet & Duşlar Demir/Çelik Metalik/Gümüş
    Duş sürgü sistemi

    1985 Yılında metal dalında çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmamız 1999 yılında Bulum Cam metal inş. dış tic. ltd. şti. ortaklığıyla paslanmazçelik dekorasyon projelendirme, montaj, cam aksesuarları ve bağlantı elemanları imalatına başlamıştır. 2014 yılı itibariyle 304 Plus olarak isim değiştirmiş, aynı faaliyet alanlarında hizmet vermeye devam etmektedir.

    Hizmetler
    Cam kapı kolları Cam kapı menteşeleri Cam manetleri Cam kapı kulpları Cam sürgü sistemleri Cam gergi aparatları Cephe bağlantı aparatları Cam kapı kilitleri Cam tutucular Pnomatik cam menteşeleri
    Hizmet alanları
    inşaat ve istanbul
    Adres
    Gürsel Mah. Kağıthane Cad. Sevilen Sok. No:41/A
    34400 Istanbul
    Türkiye
    +90-2122912029 www.304plus.com

    Değerlendirmeler

    Oğuz İmük
    1 yıldan fazla önce
    Unal Ozarici
    yaklaşık 5 yıl önce
    MEHMET RÜŞTÜ YAVUZ
    neredeyse 5 yıl önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
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