304 Plus Paslanmaz Metal Dekorasyon

1985 Yılında metal dalında çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmamız 1999 yılında Bulum Cam metal inş. dış tic. ltd. şti. ortaklığıyla paslanmazçelik dekorasyon projelendirme, montaj, cam aksesuarları ve bağlantı elemanları imalatına başlamıştır. 2014 yılı itibariyle 304 Plus olarak isim değiştirmiş, aynı faaliyet alanlarında hizmet vermeye devam etmektedir.