304 Plus Paslanmaz Metal Dekorasyon

1985 Yılında metal dalında çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmamız 1999 yılında Bulum Cam metal inş. dış tic. ltd. şti. ortaklığıyla paslanmazçelik dekorasyon projelendirme, montaj, cam aksesuarları ve bağlantı elemanları imalatına başlamıştır. 2014 yılı itibariyle 304 Plus olarak isim değiştirmiş, aynı faaliyet alanlarında hizmet vermeye devam etmektedir.
- Hizmetler
- Cam kapı kolları Cam kapı menteşeleri Cam manetleri Cam kapı kulpları Cam sürgü sistemleri Cam gergi aparatları Cephe bağlantı aparatları Cam kapı kilitleri Cam tutucular Pnomatik cam menteşeleri
- Hizmet alanları
- inşaat ve istanbul
- Adres
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Gürsel Mah. Kağıthane Cad. Sevilen Sok. No:41/A
34400 Istanbul
Türkiye
+90-2122912029 www.304plus.com