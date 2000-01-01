Gökay merdiven dekorasyon

1920'li yıllardan bu yana ahşap işleyen firmamız, son 35 yıldır sadece ahşap,merdiven, basamak ve küpeşte üreterek sizlere hizmet vermektedir. Her mekanda zevkle kullanabileceğiniz ürünlerimiz, sizlerin isteğine bağlı olarak seçilen her türlü ithal ve yerli ahşap malzemeden özel işlemlerden geçirilerek atölyemizde üretilmektedir.Mekanlarınıza yeni bir tarz ve zarafet kazandıracak ürünlerimizi sizlerin beğenisine sunuyoruz. Ahşabın estetiği ve doğallığıyla sizleri de buluşturmak dileğiyle...!