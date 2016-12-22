현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
demar makina inşaat sanayi ticaret ld. şti.
Mobilya & Aksesuarlar Aydin
Genel Bakış 0Projeler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle
Yeni proje
  • Premium'a geç
    • demar makina inşaat sanayi ticaret ld. şti.
    demar makina inşaat sanayi ticaret ld. şti.
    demar makina inşaat sanayi ticaret ld. şti.
    +2
    Tamamlamak için tıklayın

    4 nesilden günümüze kadar demir işleri ile uğraşan ailemiz 1996 yılında   Demar Makina İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak  demar forgemarkası ile ferforje mobilya ve aksesuar imalatına başladı. 

                                       Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesinde 17.000 metrekare açık , 7.000 metrekare kapalı alanda kurulu olan firmamız ağırlıklı olarak  ihracata yönelik çalışmaktadır. 2005 yılında yurt dışı müşterilerimizin  talepleri  doğrultusunda katlanır sandalye ve masa imalat çalışmalarımız  başladı. Kısa bir süre sonra mevcut makine, kalıp ve iş gücümüz ile katlanır sandalye ve masa seri imalatına geçildi. Ürünlerimiz kalite ve müşteri memnuniyeti doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında talep ve tercih edilen ürünler haline geldi.                                    Firmamızın ihracat yaptığı ülker ABD , Japonya , İngiltere, Kanada, Almanya, Fransa , Belçika, İspanya,  İtalya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Danimarka, Arnavutluk, İsrail, Romanya, Azerbaycan , Hırvatistan , Tunus , Yeni Zelanda , Estonya ve  Gürcistan' dır.                      Kendi   modellerimiz dışında müşterilerimizden gelen modellerinde imalatını yapabilmekteyiz.

    Hizmetler
    sandalye masa bahçe mobilya katlanır sandalye katlanır masa kafe sandalye kafe masa kafe mobilya
    Hizmet alanları
    mobilya ve aydin
    Adres
    demar forge astim organize sanayi bölgesi no:189-a Aydın
    09120 Aydin
    Türkiye
    +90-2562311818 www.demarforge.com
      Add SEO element