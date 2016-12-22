demar makina inşaat sanayi ticaret ld. şti.

4 nesilden günümüze kadar demir işleri ile uğraşan ailemiz 1996 yılında Demar Makina İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak demar forgemarkası ile ferforje mobilya ve aksesuar imalatına başladı.

Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesinde 17.000 metrekare açık , 7.000 metrekare kapalı alanda kurulu olan firmamız ağırlıklı olarak ihracata yönelik çalışmaktadır. 2005 yılında yurt dışı müşterilerimizin talepleri doğrultusunda katlanır sandalye ve masa imalat çalışmalarımız başladı. Kısa bir süre sonra mevcut makine, kalıp ve iş gücümüz ile katlanır sandalye ve masa seri imalatına geçildi. Ürünlerimiz kalite ve müşteri memnuniyeti doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında talep ve tercih edilen ürünler haline geldi. Firmamızın ihracat yaptığı ülker ABD , Japonya , İngiltere, Kanada, Almanya, Fransa , Belçika, İspanya, İtalya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Danimarka, Arnavutluk, İsrail, Romanya, Azerbaycan , Hırvatistan , Tunus , Yeni Zelanda , Estonya ve Gürcistan' dır. Kendi modellerimiz dışında müşterilerimizden gelen modellerinde imalatını yapabilmekteyiz.