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ARSLAN ENDÜSTRİ VE MİMARİ TASARIM
İç Mimarlar Elaziğ
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • OFİS TASARIMI, ARSLAN ENDÜSTRİ VE MİMARİ TASARIM ARSLAN ENDÜSTRİ VE MİMARİ TASARIM Modern Çalışma Odası Ahşap Beyaz
    OFİS TASARIMI, ARSLAN ENDÜSTRİ VE MİMARİ TASARIM ARSLAN ENDÜSTRİ VE MİMARİ TASARIM Modern Çalışma Odası Ahşap Beyaz
    OFİS TASARIMI, ARSLAN ENDÜSTRİ VE MİMARİ TASARIM ARSLAN ENDÜSTRİ VE MİMARİ TASARIM Modern Çalışma Odası Ahşap Beyaz
    +2
    OFİS TASARIMI
    ÖZEL MÜŞTERİ, ARSLAN ENDÜSTRİ VE MİMARİ TASARIM ARSLAN ENDÜSTRİ VE MİMARİ TASARIM Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    ÖZEL MÜŞTERİ, ARSLAN ENDÜSTRİ VE MİMARİ TASARIM ARSLAN ENDÜSTRİ VE MİMARİ TASARIM Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    ÖZEL MÜŞTERİ, ARSLAN ENDÜSTRİ VE MİMARİ TASARIM ARSLAN ENDÜSTRİ VE MİMARİ TASARIM Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    +2
    ÖZEL MÜŞTERİ

    Firmamız Elazığ İli Merkez olmak üzere kurulmuş,Ticari ve özel olarak müşterilerimize hizmet vermektedir.

    Konut-ofis-mağaza-kafe-restoran-kültürel ve toplumsal yapılar gibi birçok alanda mimarlık, inşaat, iç mimarlık ve proje yönetimi konularında proje ve uygulama hizmetleri sunuyoruz. Mimari bir tasarım oluşturuken, özgünlük ile birlikte,yapılan yatırımın optimizasyonu, malzeme, üretim ve detay çözümlerini ön planda tutarız.

    Endüstiri ürün tasarımı -maket yapımı -prototip hazırlama gibi hizmetlerde sunmaktayız.

    Endüstri ürün tasarım uzmanı : İbrahim ARSLAN

    İç Mimar: Hamza ARSLAN

    Hizmetler
    İç mimarlık -Endüstri Ürün Tasarımı-Maket yapımı-Prototip yapımı-Dekorasyon-Anahtar Teslim İşler-Mimari Görselleştirme-Uygulama Kontrollüğü-Konsept Tasarımlar gibi hizmetler sunmaktayız.Siz değerli Müşterilerimizi Ofisimize Çay-Kahve içmeye bekleriz.
    Hizmet alanları
    • İÇ MİMARLIK -DEKROASYON VE UYGULAMA- ENDÜSTRİ ÜRÜN TASARIMI – MAKET YAPIMI
    • ELAZIĞ
    Adres
    Vali Fahribey caddesi Nailbey sok. Ali Kemal Fırat Apt. No:42 Kat: 3-9
    23000 Elaziğ
    Türkiye
    +90-5532271441 www.arslanmimaritasarim.com
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