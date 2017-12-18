ARSLAN ENDÜSTRİ VE MİMARİ TASARIM

Firmamız Elazığ İli Merkez olmak üzere kurulmuş,Ticari ve özel olarak müşterilerimize hizmet vermektedir.

Konut-ofis-mağaza-kafe-restoran-kültürel ve toplumsal yapılar gibi birçok alanda mimarlık, inşaat, iç mimarlık ve proje yönetimi konularında proje ve uygulama hizmetleri sunuyoruz. Mimari bir tasarım oluşturuken, özgünlük ile birlikte,yapılan yatırımın optimizasyonu, malzeme, üretim ve detay çözümlerini ön planda tutarız.

Endüstiri ürün tasarımı -maket yapımı -prototip hazırlama gibi hizmetlerde sunmaktayız.

Endüstri ürün tasarım uzmanı : İbrahim ARSLAN

İç Mimar: Hamza ARSLAN