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BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
    Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
    Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
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    Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul.
    Hizmetler
    MİMARLIK HİZMETLERİ
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Ataşehir Residence Ablok D:82 Ataşehir/İstanbul
    34750 İstanbul
    Türkiye
    +90-2164569025 www.babamimarlik.com

    Değerlendirmeler

    Mert Kayan
    neredeyse 2 yıl önce
    Su Öz
    yaklaşık 4 yıl önce
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