BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

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Banyo; evinizin en özel yaşam alanı olmakla birlikte hem bedenen hem de ruhen kendinizi deşarj ettiğiniz bir yerdir. Bu nedenle diğer yaşam alanlarından farklı olarak dekorasyonu çok titiz bir şekilde yapılmalıdır.
Aydınlatmalar; dekorasyon içerisinde arka planda kalan ancak evi muhteşem gösteren detayların başında gelmektedir. Evinizin bütün yaşam alanlarında uygulayacağınız aydınlatma sistemleri hem dekorasyonun zarafetini artıracak hem de…
Aydınlatma sistemleri, evinizin dekorasyonlarını daha görsel hale getirip, evinizi ışıl ışıl hale getiren sistemlerdir. Uygulayacağınız dekorasyon fikrine göre farklı sistemler deneyebilir veya aykırı tasarımlara sahip olan aydınl…