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Akmen Yapı
Dekoratörler Ankara
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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    • Akmen Yapı, Akmen Yapı Akmen Yapı Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Akmen Yapı

        İnsanlar yaşamlarının yüzde doksanını kapalı mekanlarda geçiriyorlar. Buralar evlerimiz, iş yerlerimiz, ve alışveriş merkezleri. İnsanlar bu alanların güzel, ferah ve yaşanabilir olmasını isterler. Bu nedenle, Akmen Yapı olarak, öncelikle insan ve mekan ilişkisini doğru çözümleyerek, ihtiyaçları belirliyoruz. Sizin ihtiyaçlarınızı belirledikten sonra, yarınlarınız da severek ve rahat edebileceğiniz yaşanabilir mekanlar sunuyoruz.

        Proje uygulanması süresince yapılan işler, zaman planlanmasına göre müşteriye raporlanarak teslim edilir. Uygulamada olabilecek ek ürün kullanımları ve proje değişim isteklerine göre hakediş raporları çıkarılıp, yeni zaman planlaması ve ek ödemeler için onaylar alındıktan sonra proje uygulaması devam eder. İş tesliminde kesin hakediş ve iş teslim raporları ile proje, güçlü ve profesyonel ekibimizle en güzel şekilde teslim edilir.

    Hizmetler
    • İnşaat
    • Tadilat
    • Dekorasyon
    • Mobilya İmalatı
    • Mantolama
    Hizmet alanları
    • İnşaat – Dekorasyon – Mobilya İmalatı
    • ANKARA
    Adres
    Görücüler Caddesi 7/2
    06140 Ankara
    Türkiye
    +90-3123164030 akmenyapi.com

    Değerlendirmeler

    Akmen Yapı
    neredeyse 3 yıl önce
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