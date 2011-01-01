PETEK İNŞ.MİMARLIK DEKORASYON LTD.ŞTİ.

PETEK MİMARLIK, 1987 yılında Serbest Mimarlık Ofisi olarak kurulmuş olup, 1994 yılında şirket olmuş, 2011 yılında ise EKAY YAPI'yı kurmuştur.

PETEK MİMARLIK, Mimari, İç Mimari, Restorasyon Projeleri ve Proje Yönetimi/Danışmanlığı yaparken, EKAY YAPI, inşaat ve dekorasyon uygulamaları ile kat karşılığı inşaat yapmaktadır.

Mimari tasarım sürecinde avan proje aşamasından itibaren, bina programı, maliyet, nitelikli görsel algı, ilgili yönetmelikler, enerji performansına yönelik tasarım anlayışı, yapılı/doğal çevreye uyum gibi kriterlerle doğru tasarım kararlarını hızlı uygulama projesi haline getirilir. Stüdyo tipi çalışma ortamında, projeler, kentten-binaya insanın değdiği her ölçekte ele alınır. Tasarımın her aşamasında 3 boyutlu tasarım programlarını kullanarak elde edilecek binayı veya çevreyi çeşitli ölçeklerde önceden yaratır.

Mekanların mimari projeden uygulamaya kadar her aşamasında mimari disipline uygun çözümler üretilmektedir. Mimarlık ve Dekorasyon işlerini projelendirirken Avan proje, Uygulama Projesi ve Detay projelerini 1/1 ölçeğine kadar detaylandırarak projelendirilmektedir. Proje aşamasında bilgisayar destekli tasarım programları kullanarak 3 boyutlu modellemeler, renderlar ve animasyonlar yaparak bir yapının, daha proje aşamasında, bitmiş halini sanal ortamda gerçeklik boyutunda gösterme olanakları yaratmaktadır.

Üstlendiği projeleri kaliteden taviz vermeden, zamanında teslim etme misyonu ile çalışmalarını sürdüren, bu misyonu ile sektöründe örnek gösterilen bir firma olmanın gururuyla, çalışma hayatına daha da gelişerek devam etmektedir. Müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak, ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak ve bu sayede insanlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek temel hedefidir. Petek Mimarlık, fabrikalardan sanayi yapılarına, alışveriş merkezlerinden villa ve konut inşaatlarına, altyapı ve çevre düzenleme işlerinden her türlü yalıtım işlerine kadar inşaat sektörünün her alanında faaliyetlerini başarı ile sürdürmektedir.