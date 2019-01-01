Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Sonraki olarak projelerinize;
Kullanışlı ve verimli tasarım hizmet
Doğru ve yüksek kalitede malzeme temini
Planlı ve disiplinli uygulama destekleri veririz.
Tasarım ve planlamayı; insan ve doğaya karşı sorumluluklarımız çerçevesinde,etik süzgeçten geçirerek yaparız. Projelerimizi, kullanıcıların temel taleplerini karşılayacak ve sorunlarını giderecek nitelikte; farklı ihtiyaç senaryolarına göre oluştururuz. Estetik değerleri , fonsiyonellik ve kullanışlılık ile beraber ele alırız.
Kullandığımız malzemeleri; cins, doku , kalite ve yapısal özellik olarak,mekanın konumsal özellikleri ve gereksinimlerine bağlı olarak seçeriz.
Üretim ve uygulamayı; bilimsel ve teknik doğruların çizdiği yüksek standartta çözümleriz. Ve tüm bunları çok kısa sürede, özgün bir şekilde gerçekleştirerek müşterilerimizi mutlu ederiz.
Sonraki projelerimizde sizleri de tanımak isteriz.
- Hizmetler
- İç Mimarlık Tasarım ve Uygulama
- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
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Mühürdar Caddesi Kaptan İş Merkezi
34710 Istanbul
Türkiye
+90-2168043750 www.sonraki.com.tr
Sonraki Mimarlık Mühendislik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti
Mersis No: 0774030908800017
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Vergi Dairesi: Kadıköy
Vergi No: 7740309088