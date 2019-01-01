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Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 12Projeler (12) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Kendo Kemer Evleri-Göktürk, Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Modern Oturma Odası
    Kendo Kemer Evleri-Göktürk, Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Modern Oturma Odası
    Kendo Kemer Evleri-Göktürk, Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Modern Oturma Odası
    +4
    Kendo Kemer Evleri-Göktürk
    Kuwait Summer House Design Project 2019., Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kırsal Oturma Odası
    Kuwait Summer House Design Project 2019., Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kırsal Oturma Odası
    Kuwait Summer House Design Project 2019., Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kırsal Oturma Odası
    +5
    Kuwait Summer House Design Project 2019.
    Zorlu Center Residence, Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Modern Oturma Odası
    Zorlu Center Residence, Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kız çocuk yatak odası
    Zorlu Center Residence, Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Modern Oturma Odası
    +5
    Zorlu Center Residence
    Özel Dentropi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Endüstriyel Sergi Alanları
    Özel Dentropi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Endüstriyel Sergi Alanları
    Özel Dentropi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Endüstriyel Sergi Alanları
    +7
    Özel Dentropi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
    A.A MALİKANESİ KUVEYT - KUWAIT MANSION HOUSE, Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Modern Oturma Odası
    A.A MALİKANESİ KUVEYT - KUWAIT MANSION HOUSE, Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Modern Oturma Odası
    A.A MALİKANESİ KUVEYT - KUWAIT MANSION HOUSE, Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Modern Yatak Odası
    +22
    A.A MALİKANESİ KUVEYT - KUWAIT MANSION HOUSE
    MA Evi. Tasarım ve Uygulama Projesi Sonraki Mimarlık 2018. MA House designed and applied by Sonraki Architecture, Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Modern Yatak Odası
    MA Evi. Tasarım ve Uygulama Projesi Sonraki Mimarlık 2018. MA House designed and applied by Sonraki Architecture, Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Modern Banyo
    MA Evi. Tasarım ve Uygulama Projesi Sonraki Mimarlık 2018. MA House designed and applied by Sonraki Architecture, Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sonraki Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Modern Yatak Odası
    +17
    MA Evi. Tasarım ve Uygulama Projesi Sonraki Mimarlık 2018. MA House designed and applied by Sonraki Architecture
    Hepsini göster: 12 proje

        Sonraki olarak projelerinize;

      Kullanışlı ve verimli tasarım hizmet 

       Doğru ve yüksek kalitede malzeme temini 

       Planlı ve disiplinli uygulama destekleri veririz.   

       Tasarım ve planlamayı; insan ve doğaya karşı sorumluluklarımız çerçevesinde,etik süzgeçten geçirerek yaparız. Projelerimizi,  kullanıcıların temel taleplerini karşılayacak ve sorunlarını giderecek nitelikte; farklı ihtiyaç senaryolarına göre oluştururuz. Estetik değerleri , fonsiyonellik ve kullanışlılık ile beraber ele alırız.   

       Kullandığımız malzemeleri; cins, doku , kalite ve yapısal özellik olarak,mekanın konumsal özellikleri ve gereksinimlerine bağlı olarak seçeriz.   

       Üretim ve uygulamayı; bilimsel ve teknik doğruların çizdiği yüksek standartta çözümleriz. Ve tüm bunları çok kısa sürede, özgün bir şekilde gerçekleştirerek müşterilerimizi mutlu ederiz.   

       Sonraki projelerimizde sizleri de tanımak isteriz.

    Hizmetler
    İç Mimarlık Tasarım ve Uygulama
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Mühürdar Caddesi Kaptan İş Merkezi
    34710 Istanbul
    Türkiye
    +90-2168043750 www.sonraki.com.tr
    Yasal mülkiyet

    Sonraki Mimarlık Mühendislik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti

    Mersis No: 0774030908800017

    Ticaret Sicil No: 15574-5

    Vergi Dairesi: Kadıköy

    Vergi No: 7740309088

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