Ekrem Yigit-Işıkizi Görsel iletişim

Profesyonel fotoğrafçılık yapar…

İletişim gücü yüksek grafik tasarımlar yapar…

Tasarımcıdır…

Kurslar düzenler,

Fikir ve sanat Eserleri (FSEK) için bilirkişilik yapar,

Jüri üyeliği yapar.

Üniversitelerde ve derneklerde söyleşilere katılır,

Fotoğrafçılıktaki gündemi takip eder,

Gezer, dolaşır fotoğraf çeker…

Teknolojiyi takip eder…

En iyiyi bilen olmak için araştırır…

Moda çekimleri yapar…

Makro çeker…

Hayal eder…