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Ekrem Yigit-Işıkizi Görsel iletişim
Fotoğrafçılar İstanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Medipol Hastaneler Grubu, Ekrem Yigit-Işıkizi Görsel iletişim Ekrem Yigit-Işıkizi Görsel iletişim Ticari alanlar Beyaz
    Medipol Hastaneler Grubu, Ekrem Yigit-Işıkizi Görsel iletişim Ekrem Yigit-Işıkizi Görsel iletişim Ticari alanlar Beyaz
    Medipol Hastaneler Grubu, Ekrem Yigit-Işıkizi Görsel iletişim Ekrem Yigit-Işıkizi Görsel iletişim Ticari alanlar
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    Medipol Hastaneler Grubu
    Karma interior /extorior fotoğraf çalışmaları, Ekrem Yigit-Işıkizi Görsel iletişim Ekrem Yigit-Işıkizi Görsel iletişim Modern Duvar & Zemin
    Karma interior /extorior fotoğraf çalışmaları, Ekrem Yigit-Işıkizi Görsel iletişim Ekrem Yigit-Işıkizi Görsel iletişim Klasik Evler Ahşap Kahverengi
    Karma interior /extorior fotoğraf çalışmaları, Ekrem Yigit-Işıkizi Görsel iletişim Ekrem Yigit-Işıkizi Görsel iletişim İç Dekorasyon Ahşap Kahverengi
    Karma interior /extorior fotoğraf çalışmaları
    Nivgöz Hastanesi

    Profesyonel fotoğrafçılık yapar…

    İletişim gücü yüksek grafik tasarımlar yapar…

    Tasarımcıdır…

    Kurslar düzenler, 

    Fikir ve sanat Eserleri (FSEK) için bilirkişilik yapar,

    Jüri üyeliği yapar.

    Üniversitelerde ve derneklerde söyleşilere katılır,

    Fotoğrafçılıktaki gündemi takip eder,

    Gezer, dolaşır fotoğraf çeker…

    Teknolojiyi takip eder…

    En iyiyi bilen olmak için araştırır…

    Moda çekimleri yapar…

    Makro çeker…

    Hayal eder…

    Hizmetler
    • Fotoğraf çekim hizmetleri
    • Tanıtım filmi çekimi
    • Klip çekimi
    • Kurgu montaj hizmetleri
    • Fotoğraf eğitimleri
    Hizmet alanları
    • Mimari Fotoğrafçılık
    • Panoramik 360 derece fotoğraf
    • Belgesel fotoğrafçılık
    • Moda fotoğrafçılığı
    • Stüdyo fotoğrafçılığı
    • Gıda ve Yemek fotoğrafçığı
    • Makro fotoğrafçılığı
    • Dışmekan fotoğrafçılığı
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    Matbaacılar Cad. No:50/2
    34204 İstanbul
    Türkiye
    +90-5333662624 www.ekremyigit.com
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