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Erdemli Mimarlık, İçmimarlık, Tasarım ve Uygulama
İç Mimarlar Ankara
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Değerlendirmeler (3)
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    • 1985 yılından bugüne yurtiçinde ve yurtdışında mimarlık, içmimarlık, mobilya tasarım ve uygulama hizmetleri konusunda proje ve danışmanlık hizmeti veren Erdemli Mimarlık, farklı yapı tarzlarına uygun çağdaş, yenilikçi işlevsel, fonksiyonel ve verimli özgün tasarımları müşteri beğenileri ile harmanlayarak dinamik ve deneyimli kadrosu ile sizlere sunmaktadır.
    Erdemli Mimarlık mimar ve içmimarları hayatın sizlere sunduğu tüm duyguları özgürce yaşayabileceğiniz yapılar ve mekânlar sunmak için çalışmaktadır. Tasarım ve projelendirmenin yanı sıra tasarımın hayata geçmesi noktasında deneyimli kadroları ile gerek uygulayıcı gerek danışmanlık hizmetleriyle zorlu süreçlerde yanınızda. Hedefimiz kalıcı dostluklarınız, mutluluğunuz ve memnuniyetiniz.

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • İçmimarlık
    • mobilya tasarım
    • Üretim ve Uygulama
    Hizmet alanları
    Mimarlık, İçmimarlık, ve Ankara
    Şirket ödülleri
    Mosder Mobilya Yarışması Depolama ve Sergileme Kategorisi 1.'liği
    Adres
    5025. Sokak No:4 / 29
    06810 Ankara
    Türkiye
    +90-3122170299 www.erdemlimimarlik.com
    Yasal mülkiyet

    Eray Erdemli , Erdemli Mimarlık

    Değerlendirmeler

    karip kaya
    yaklaşık 1 yıl önce
    Eray Erdemli
    neredeyse 6 yıl önce
    Billur Erkal
    Harika bir sunum ve güler yüzlü Mimarımızın bilgilerinden faydalandık çok teşekkür ederiz Erdemli Mimarlık,ve Eray bey 👏💐
    neredeyse 2 yıl önce
    Tüm 3 değerlendirmelerini göster
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