Penta Proje

Kamusal ve özel alanların peyzaj ihtiyacını karşılamak için gerekli altyapı ve donanıma sahip bir şirkettir. Konsept tasarım, projelendirme ve uygulama alanlarında değerli müşterilerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hizmet sağlamaktadır. Sektörel açıdan her gün gelişen ve ilerleyen normları efektif olarak kullanan dinamik bir kadroya sahiptir.