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Penta Proje
Bahçe Ürünleri Ankara
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    Kamusal ve özel alanların peyzaj ihtiyacını karşılamak için gerekli altyapı ve donanıma sahip bir şirkettir. Konsept tasarım, projelendirme ve uygulama alanlarında değerli müşterilerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hizmet sağlamaktadır. Sektörel açıdan her gün gelişen ve ilerleyen normları efektif olarak kullanan dinamik bir kadroya sahiptir.

    Hizmetler
    • tasarım
    • Projelendirme
    • uygulama
    • Bakım
    • danışmanlık
    Hizmet alanları
    • peyzaj
    • bahçe
    • Bakım
    • Kış Bahçesi
    • Kentsel Tasarım
    • Peyzaj Tasarım ekipleri
    • landscape
    • Design
    • Ankara
    • istanbul
    • Eskişehir
    • antalya
    • İzmir
    • dikeybahçe
    • Kişiye özel
    • bahçe havuzu
    • havuz
    • kazakistan
    • köşe çözümleri
    • Hepsini göster: 19 hizmet alanı
    Adres
    06700 Ankara
    Türkiye
    +90-3124373626 pentaproje.com
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